8分鐘抓出隱藏腹腔的「內臟脂肪」　讓脂肪無所遁形

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內臟脂肪≠BMI體脂肪包含「皮下脂肪」和「內臟脂肪」，皮下脂肪分布在皮膚下方，幫助儲存能量、維持體溫，通常用手就能捏起來，且因荷爾蒙之故女性較男性更容易累積皮下脂肪。內臟脂肪則圍繞在器官周圍，主要存在腹腔，保護內臟器官，但如果累積過多，就會提高罹患代謝性疾病的風險。
那維持正常的體重就沒問題嗎？西園醫院永越健康管理中心影像醫學部陳名聖主任表示：『外表看起來瘦，內臟脂肪可不一定少。TOFI偷肥族（「Thin-Outside, Fat-Inside又稱泡芙人）就是這類代表，所以肥胖絕不能只單看體重及身體質量指數（BMI）！』
一般而言，成人BMI介於18.5~25屬於正常體重，然而醫師們發現，有一群人即使BMI數值小於25，體重落在正常範圍、沒有過重問題，但這群不肥的人還是屬於罹患「代謝症候群」的高危險群。
慢性疾病與內臟脂肪息息相關個案林先生，身高166cm，體重65公斤，BMI為23.9為正常之「健康體重」，外表看起來標準，並無過重；但腰圍達91cm，體脂肪率為39.3%。經雙能量X光掃瞄儀（DXA）檢測出內臟脂肪VAT面積為204cm²，超過正常值甚多，為高風險之泡芙人；林先生本人有三高、糖尿病及心臟病史多年，三年內並已進行心臟支架及繞道手術。
偷肥一族，多無運動習慣，皮下脂肪不厚，外表不顯胖，但脂肪都堆積在內臟器官；時間久了，偷肥族的胰島素阻抗性升高，血糖控制愈來愈差，血脂肪升高，身體毛病愈來愈多。因此，當內臟脂肪增加，血糖、血壓、血脂都會失去調控，罹患心血管疾病、阿茲海默症、第二型糖尿病、中風、高膽固醇與脂肪肝的機會都大幅提高。
內臟脂肪量測方式過往最簡單的體脂肪檢測方式，通常使用BMI指數、皮尺測量腰圍及「腰臀比」；腰圍：男性≧90cm(35吋)、女性≧80cm(31吋)，腰臀比：男性＞0.9、女性≧0.85，代表相對危險的族群；但如果要得知「內臟脂肪」的多寡及分佈比例，就要透過儀器分析，包括：生物電阻抗分析（BIA）、雙能量X光掃瞄儀（DXA）、電腦斷層掃描儀（CT）以及磁振造影掃描儀（MRI）等方式。
CT及MRI最精準，但CT的輻射劑量相對較高，MRI則需時較長，兩者的檢查費用也高。陳名聖主任表示：『生物電阻抗分析（BIA）與雙能量X光掃瞄儀（DXA）所需檢查時間短、價格親民，加上BIA沒有輻射問題，而DXA掃描劑量相當低，只有胸腔X光的10%，檢查時間也不長，是目前臨床上兩種較常使用的檢測方式。』
1. 生物電阻抗分析（BIA）
快速、簡單，非侵入性且方便，如Inbody等。它利用少量的電流通過人體，藉由測量電阻，來測量身體脂肪組織和非脂肪組織的比例，包含水分、脂肪、肌肉等數值，但種族、年齡、人種、性別或不同的檢查情況，都容易影響到檢查結果。
2. 雙能量X光掃瞄儀（DXA）
簡單、精準、安全、經濟且快速，是目前臨床上最常使用的檢測工具。它可精算出骨骼和肌肉組織的密度，進一步推算體脂肪、內臟脂肪與肌肉組織的分佈比例；還可同時進行骨質疏鬆和肌少症的質量評估。由於量測脂肪準確度非常接近CT，國外專家也建議DXA適合拿來做常規的體脂肪與內臟脂肪檢測。檢測前一天建議禁食、避免重訓（會導致肌肉受損），檢查前須排空尿液、移除所有飾品，約8分鐘即可完成掃描，提供全身組成的分析檢查。
定期檢查降低疾病風險在國內，體脂肪檢測已發展一段時間，而內臟脂肪在近幾年開始受到注意，美國國衛院也指出，過多的內臟脂肪會讓罹癌機率提升，特別是乳癌、卵巢癌、大腸癌、腸胃道性癌症，內臟脂肪可能非常危險，特別是對女性而言。
想成功減重、剷除內臟脂肪的必要關鍵，運動、飲食缺一不可。DXA身體組成檢查，方便快速，結合體脂肪、肌肉含量和內臟脂肪報告，8分鐘就可抓出隱藏腹腔的「內臟脂肪」，提供給臨床醫師進行疾病風險評估、運動治療處方和營養補充的調整，定期進行監測能更有效降低代謝症候群風險，減少疾病發生。
【個案分享】
林先生(泡芙人/高風險族群)
DXA內臟脂肪(VAT)分析圖中，黃色代表脂肪，紅/紫色為肌肉組織，藍色為骨頭等高密度組織。VAT面積小於100cm2為正常；100～160cm2為風險增加族群，須注意飲食及健康狀況；大於160cm2為高風險族群，建議尋求醫師診治，降低罹病風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56203
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