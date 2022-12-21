長壽研究新突破！　基隆長庚醫院利用基因編輯突破小鼠壽命限制

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進一步研究還發現利用這些基因改造小鼠的免疫細胞輸入血液中可以治療癌症，並且透過多次輸入基因改造小鼠的造血幹細胞也能夠延長壽命且延緩各種衰老的症狀。
這項研究證實了KLF1基因改造小鼠除了可以突破壽命的限制外，還可以維持良好的健康狀態，並且利用細胞輸入的方式可以達到延長小鼠壽命並改善老化相關的疾病與治療癌症。
徐于喬研究員指出，此篇研究論文中作為研究的Klf1K74R/K74R 小鼠模型，為單一點基因工程改造長壽動物模型。研究團隊利用基因工程技術，改變了小鼠造血幹細胞裡紅血球生成調控因子KLF1的第74個氨基酸離氨酸，改造成精氨酸(KLF1K74R)。KLF1基因改造小鼠除了變得更為長壽且比普通小鼠有更低的癌症發生率，透過分析健康長壽小鼠中特定免疫細胞的數量組成發現，CD8+ T細胞和自然殺手T細胞的腫瘤浸潤效應有顯著的提升，因此他們輸注健康長壽小鼠的淋巴細胞來對罹癌小鼠做細胞治療，結果證明使用健康長壽小鼠的淋巴細胞做輸注，對於小鼠的抗癌能力的提升與延長存活壽命的都有顯著的功效。
基因改造小鼠的許多老化的生理變化指標，並未隨著年齡增長而出現明顯變化，其中像是老化相關的外表、毛色、脫毛狀況、體重變化，以及肌力退化導致的運動能力下降與行動遲緩，都與普通小鼠有著相當顯著的差異。譬如在莫里斯水迷宮試驗中，年老的基因改造小鼠的空間學習和記憶能力也都比年老的普通小鼠維持更好。
基因改造改善老鼠外觀
研究團隊進一步研究發現，在基因改造小鼠中，老化相關的疾病的發生率也是明顯低於正常小鼠，其中像是老化常見的心臟和血管、腎臟與肝臟等組織的纖維化與其功能的衰退都有相當顯著的改善，研究團隊將其稱之為「健康長壽小鼠」。
此外，他們將健康長壽小鼠的造血幹細胞來對年老普通小鼠進行造血幹細胞輸入治療，在接受了健康長壽小鼠的造血幹細胞輸注後，明顯提升年老普通小鼠的抗癌能力以及延長壽命與改善健康狀態，這對於目前幹細胞的研究以及臨床應用將會是一個極為重要的突破性研究成果。
基隆長庚醫院賴旗俊院長表示，近年來有多個應用基因編輯技術之人類基因療法已被美國FDA核准通過，並應用於臨床治療基因缺陷遺傳疾病。基隆長庚醫院這樣一個創新的健康長壽小鼠動物模型，除了可以用來進一步了解老化的分子與細胞基礎外，在轉譯醫學之應用上也能作為開發抗衰老治療的極佳實驗動物平台，進一步實現將KLF1基因改造造血幹細胞應用於治療各種老化疾病，對許多進入高齡化社會國家所致力發展的健康老化政策提供一個可行的解決方案。
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