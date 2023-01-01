「13個題目」自測是否有失眠問題　中2項就該就醫

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詳細睡眠日誌 找出失眠原因詳細的睡眠日誌是找出失眠最好方法，以及治療選擇的最佳依據。倘若需要較為客觀的臨床指標就會使用睡眠生理檢查法，排除特殊的睡眠疾病，協助瞭解個人的睡眠生理動態並提供具體的數據進行判斷。
13項評估 了解睡眠狀態如果民眾沒有辦法執行上述之建議，北醫新國民提供民眾自我評估的方法，並根據過去4星期的睡眠狀況評估有下列症狀。若在下述問題的答案中有兩個或兩個以上的答案是常常如此的話，建議和醫師討論睡眠狀況與治療方式。
1.有入睡困難的情形。
2.需要超過一個小時以上才能睡著。
3.夜間會醒來三次以上。
4.夜間醒來，要30分鐘以上才能入睡。
5.早上會太早醒來。
6.擔心不能睡好。
7.會喝酒幫助入睡。
8.躺床時，腿部會有不安寧或是抽動的感覺。
9.早上會起不來。
10.醒來時仍然感覺疲倦。
11.睡眠無法讓我感到精神飽滿甦醒。
12.雖然躺床的時間夠長，卻未得到足夠的睡眠。
13.睡眠讓我在白天覺得疲乏。
除了藥物治療 日常這樣培養睡眠原則有些民眾會使用安眠藥物進行治療，但是北醫新國民仍建議，除了藥物治療之外，更需配合睡眠衛生原則或非藥物治療，保持最低的有效劑量以及不影響白天功能為主。
北醫新國民提醒，日常就要培養良好睡眠衛生習慣，養成規律的睡眠作息，固定每天就寢及起床的時間。然後睡前避免看藍光如手機、電腦螢幕，以及抽菸、吃得太飽或喝太多飲料之外，更應避免在睡前四小時內劇烈運動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56309
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