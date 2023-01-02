助漸凍人溝通回歸日常　北市聯醫「AR眼動儀」造福病患

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「祈翔病房」造福病友 科技結合漸凍人照護「祈翔病房」曾獲許多輝煌紀錄，如：「SNQ國家品質標章認證」、「國家生技醫療產業品質獎銅獎」、「南丁格爾獎」等，還因所照顧的生命鬥士，如：眨眼出版35萬字的陳宏老師、把音樂帶進病房的鋼琴家彭怡文老師等，屢登各大媒體版面。
2022年11月開始，全台疫情趨緩，醫護團隊更是積極行動，腦力激盪。時逢「Power in Nursing 護理的力量」國際護理創意獎比賽之際，以「See The Value of Life 看見生命的價值」製作短片，提出科技結合漸凍人照護主題，讓身不能動、口不能言的漸凍病友依舊可以參與日常，與家人和朋友互動，展現生命價值。
「AR眼動儀」協助病友表達 訊息溝通更便捷祈翔病房推行的「AR眼動儀」是由一群專業漸凍人醫療照護團隊首次提出的概念。在忠孝院區護理科吳麗蘭主任帶領下，由門診蕭鈺樺護理長、急診董恩璇護理長、呼吸照護病房王惠如護理長和照顧服務員吳玉柱組成核心行動小組，在短短不到三週時間，不僅可以協助病人利用眼動儀快速發出呼叫聲，還建置語音系統及「常用片語」，讓訊息溝通更便捷。
漸凍人渴望回歸日常 整合AR協助病友祈翔病房洪嘉蔚主任說，這只是第一步，希望之後能夠找到業界資源，協助整合AR技術，透過數位和實體世界的結合，讓無法行動的漸凍病友和更多重症朋友也可以參與家庭和社會。未來也將與漸凍人協會密切合作優化漸凍病患的急診和住院流程，升級漸凍人照護模式，更滿足病友需求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56307
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