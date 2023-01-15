8歲童看卡通超嗨！太入戲狂揮拳 變身一拳超人打爆電視
真的變成「一拳超人」了！國外一名8歲的小男孩獨自一人看著他最喜歡的卡通英雄秀，跟著畫面中的人物擺出打拳的動作，結果原本只是做效果，沒想到小男孩力道沒拿捏好，竟然一拳把電視打黑，讓他嚇到不行，最後也跟媽媽道歉，所幸沒有受傷。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，一名8歲的小男童獨自在客廳看著自己喜愛的英雄卡通，開頭的歌曲動畫就讓他超級興奮，還跟著卡通中的角色一起出拳，結果竟然把電視「打到黑掉」，小男童上前看了看後，慌張的拿起遙控器將電視關掉，再上前確認，發現電視並沒有裂開，於是鬆了一口氣。
但正當他鬆一口氣時，再度打開電視發現電視還是出現破裂的狀態，才知道自己闖下大禍，把裡面顯示器的螢幕給打碎了。事後原本電視只有一小條「黑掉」，因為顯示器整個壞掉，整台電視完全報廢不能看，小男童向媽媽道歉，媽媽則表示「下次要小心點，已經請人來修理電視」。
不少網友看完影片後，紛紛回應「真，一拳超人」、「小孩力道是多大，可以這樣打壞顯示器」、「關掉電視確認沒事應該鬆了一口氣，打開後發現真的壞掉，情緒起伏有點好笑」、「這告訴我們不要亂碰電視的螢幕」。（編輯：張嘉哲）