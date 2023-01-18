2022台灣BNPL使用行為大調查！80%最愛「一次還款」 

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有別於大眾普遍認為20歲左右的Z 世代才是BNPL主要客群， 透過《2022年台灣BNPL使用行為大調查》也指出，在眾多使用過先買後付的消費者中，20到40歲年齡層用戶分布平均，而 30至40歲世代比例較高、更是最擁抱BNPL的族群，而BNPL所創造的「安全性」、「彈性」、「便利性」即是吸引使用的主因。此外，AFTEE先享後付內部數據也顯示，31至55歲區間的使用者，2022年相比去年亦有顯著成長，這也應證了BNPL所具備的特性，高度符合中壯族群的支付需求，BNPL並不只是年輕世代的專利。此外，觀察「網購詐騙偵測數量」已連續兩年蟬聯台灣所有網路詐騙類型中的第一名 ，也影響了許多消費者近年在進行網路購物的相關支付行為時，「個資安全」成了關鍵的考量主因。AFTEE先享後付透過調查即發現，有近50%的消費者就是看中BNPL不用提供過多資料、可有效減少個資外洩風險的特性，在未來有意願嘗試以BNPL進行付款。
「我們透過這次調查發現，AFTEE先享後付不只是市面上使用率最高的BNPL品牌，不同族群的消費者對BNPL的接受度也逐漸提高，顯示有越來越多使用者了解BNPL提供的『便利性』；更令人開心的是，有71%的既有使用者表示『未來會持續使用BNPL服務』」「AFTEE先享後付」恩沛科技執行長角元友樹也強調：此次調查顯示，月薪超過七萬、佔全台收入前15%的高收入族群其回頭使用意願更是高達87.5%！ AFTEE先享後付致力於持續保持高度成長、並創造良好的使用體驗與黏著度，十分看好產業未來的發展趨勢，期待繼續透過購物場景的拓展、相關機制的完善與優化，打造最便利且安心的新興支付工具。
AFTEE先享後付《2022年台灣BNPL使用行為大調查》顯示，約有三成的使用者認為，BNPL「可延遲付款」的特色是促使他們使用BNPL的主因，但在針對後續還款行為的調查中，「一次性小額還款」的使用比例最高，此一比例甚至高達80%，代表使用者在享受BNPL所創造的「彈性資金應用」之便利同時，仍具高度的還款風險意識，盡可能透過單次付款完畢，以避免「債滾債」的財務危機。
此外，AFTEE先享後付在消費者的額度審查、消費風險控管方面相當嚴謹，不只對每位消費者皆會進行使用狀況的基本分析後，才給予「客製化額度」，更密切關注消費者的還款狀況，以適時調整額度，甚至在還款情況不穩定時，也會先進行帳戶的停用。針對相關審核與風險控管機制，有近七成的民眾認為，這不僅有效降低使用者「超額消費」的風險，也更提高了以BNPL進行支付的信心。
「我們身為BNPL的主要業者，也具有協助消費者建立風險意識、合理消費的使命。我們透過藉由獨家AI審核機制，提高身分審核的效率，讓消費者可以在『最少摩擦的結帳流程』，與『客製化合理額度』之間取得平衡，打造全方位滿足消費者需求的支付工具。」「AFTEE先享後付」恩沛科技執行長角元友樹強調，未來也將持續拓展AFTEE先享後付的合作商戶數，讓消費者得以在更多的場景，都可以享受到BNPL的安全與便利！