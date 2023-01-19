2023開始養豬！「懶人存錢法」曝光 年底殺豬直接飛出國
新的一年才剛開始沒多久，不少人都立定存錢的目標，不過往往的是「頭燒燒，尾冷冷」，經常都要存不存，結果到頭來根本沒有存到什麼錢。而近日，就有網友分享自己目前正在實施的「365存錢法」，不少網友紛紛讚歎，因為這樣不僅每天都能存錢，一年存下來高達66795元！是蠻適合懶人的存法。
編輯中心/綜合報導
一名網友在Tik Tok貼文指出「365存錢法，今天有點慵懶」只見貼出的影片，該網友製作一個356天的籤筒，每天都會從籤筒抽出一個數字，並且存入對應數字的金額，該網友抽到261號，就投入豬公261元，實施的就是所謂的「365存錢法」，如此一整年都有遵守規則的話，年底結算金額會高達66795元，自己給自己發年終！
貼文一出，不少網友紛紛回應「笑死，重點是月底抽到三四百的連續好幾天該怎麼辦啦」、「我試過，我月底抽到五六天三百多的，直接放棄」、「抽到太多的，我月底還要跟豬公商量能不能分期XD」、「主要是月底我連261元都拿不出來」、「前半個月可以，後半個月跟豬公討論怎麼分期XD」、「這種存法不錯欸，年底就能出國」、「好棒的方法，我做一個給我老公存好了」。
不過，也有不少試過的網友表示「其實後來換算下來，一個月丟5500進存錢桶，一年也有66000啊，哈哈哈哈哈」、「後來突破盲點，一個月固定放五千，知道那個錢不能花反而比月底沒錢存好」、「我都第一天就存66795元，後面364天都休息笑死」、「這適合一些愛花錢不節制的人自律的存錢法，不然一般人一個月存五千就可以輕鬆做到了」。（編輯：張嘉哲）