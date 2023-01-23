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過年就怕發福！醫曝年菜「健康飲食攻略」　年後免拼減肥

▲除夕圍爐家家戶戶都是整桌年菜，吃不完還要繼續吃好幾天才能解決，就怕年後發福。（示意圖／NOWnews資料照）
▲除夕圍爐家家戶戶都是整桌年菜，吃不完還要繼續吃好幾天才能解決，就怕年後發福。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

除夕圍爐家家戶戶都是整桌年菜，吃不完還要繼續吃好幾天才能解決，就怕年後發福，對此，新北板橋骨科脊椎專業骨科醫師陳鈺泓就分享「年菜健康飲食攻略」，讓大家年菜聰明吃、健康吃，年後就可以少跑幾圈減重。 

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陳鈺泓醫師分享年菜健康飲食攻略，第一個就是「吃足高纖維蔬菜」：多補充蔬果有助於排便順暢，過年大魚大肉如果沒有吃夠足夠蔬菜，容易產生便秘問題。第二個是「低油烹調」：年菜烹調選擇以低油為佳，建議採用燉煮、清蒸、燒、滷、烤、涼拌等，避免高油的烹調方式。 

▲（圖／翻攝自臉書粉專「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術」）
▲陳鈺泓醫師分享「年菜健康飲食攻略」，讓大家避免年後減肥的困擾。（圖／翻攝自臉書粉專「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術」）
陳鈺泓醫師指出，第三個則為「低脂肉更健康」：可以使用低脂的豆製品、魚蝦、海參、雞肉、牛腱肉或腰內肉取代高脂的肥肉、內臟、豬腳等。第四個是「低鹽調味」：用新鮮食材例如大蒜、蔥、香菜，取代人工醬料如：沙茶醬、豆瓣醬、番茄醬等。 

陳鈺泓醫師透露，第五個為「減少加工品」：加工食品在製作過程時會加大量鹽份，容易使身體鈉超標，並吃入過多化學添加物。例如：甜不辣、香腸、臘肉、烏魚子等。最後則是「飲料選無糖」：含糖飲料可能導致血糖升高、血脂升高及脂肪累積，可以選擇無糖茶飲，像是我最愛喝的無糖綠茶，充滿兒茶素很健康，真的推爆！ 

【本文獲臉書粉絲團《鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師｜新北板橋骨科脊椎專業 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》授權，版權所有，非經授權不許轉載】        

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