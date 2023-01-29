韓國廚神白種元挑戰極限外燴　上山下海被操翻

韓國極限挑戰料理節目《背包廚神白種元》今（29日）晚8點在中天綜合台開播，由韓國廚神白種元領軍，帶著《柔美的細胞小將》演員安普賢，還有演出《衣袖紅鑲邊》的吳代煥，以及參與《兩天一夜》的DinDin，4人組成極限料理外燴廚師團，各自背上背包，接受來自各地的委託，在限定食材與時間內做出指定料理，白種元透露很喜歡這種緊迫、無法預知的任務。
娛樂中心／綜合報導
白種元收到節目邀約非常開心，因之前在節目中都是以評審、料理老師或美食專家的身分，這次回歸廚師親自下廚，背著背包爬山、坐船、來回奔波烹調料理，化身「極限大廚」，更運用長期在廚房積累的經驗，巧妙因應各種突發狀況，但在第一次拍攝後白種元的心得竟是：「以為會很好玩，但沒有想到身體竟然會那麼累。」非常喜歡露營的安普賢則說：「剛接到邀請時以為是露營節目，我自己很喜歡白種元老師，所以很高興能一起拍攝節目並跟他學習。」然而拍攝前，他卻向製作人表示自己不是想像中的那麼擅長做菜，這話讓製作人捏把冷汗，節目中安普賢很認真，很重視細節和食物擺盤，因此獲得「細節普賢」的稱號。
節目中的4位團員首度一起合作，DinDin為了化解尷尬，便問安普賢是否有打拳擊？安普賢也回應：「從國中的時候開始打拳擊，還曾經拿過全國大賽的金牌！」DinDin則透露自己也會一點，並開始做出打拳的姿勢，讓安普賢哭笑不得，接著DinDin則改問吳代煥會不會打架？吳代煥則打趣地說：「是沒有學拳擊啦！但應該怎麼樣都能贏過DinDin你吧！」但DinDin卻不服氣：「每個人都小看我，結果每個人都哭著回家呢！」團員接下的第一個任務是到學校幫摔角社同學做晚餐，因為鄉村裡沒有速食店，僅有的PIZZA店也已倒閉，所以教練想讓學生也能享受美食，所以提出「吃到飽的速食店」的請求，讓四位團員覺得很具挑戰，白種元也立馬打起精神，開始分配任務，並在限定時間內完成。
《背包廚神白種元》以廚師白種元為首，4人出任務時會背著4種不同特色的背包，在各地執行外燴任務，相處過程團員也曾起過爭執，也有特別來賓應援，像是義大利米其林廚師Fabrizio Ferrari及神話Andy等，錄影過程激盪各種火花，相當有趣，韓國人氣外景節目《背包廚神 白種元》每週日晚間8點在中天綜合台36頻道播出。