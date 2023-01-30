創造永恆的小王子　聖修伯里寫出星空與沙漠下的孤獨

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1935年時，聖修伯里本打算從巴黎飛往西貢，卻在飛行的路途中，與機師在撒哈拉沙漠墜機，所幸他倆僥倖地生還了。他在這次的生死歷劫中，靠著簡陋的地圖、水果以及僅夠喝兩天的飲水，勉強渡過三天。就在第四天，即將失去求生鬥志時，被一位騎著駱駝的貝都因人所救。他在這段瀕臨死亡的經歷中，得到了許多生命的體悟以及創作的靈感與故事情節，日後他便將這樣的經歷寫在《風沙星辰》（Terre des hommes）和《小王子》裡。
1939年，他收到第二次大戰的動員令，擔任偵查飛行員。隔年法國淪陷，維琪政府成立。於是在一陣長考下，他與妻子一起流亡到美國，並且在流亡期間完成了《戰鬥飛行員》、《給某人質的一封信》以及《小王子》。1944年，他再度披甲對抗納粹時，卻在7月31日執行任務時，駕駛洛克希德偵查型 P-38 閃電式戰鬥機（Lockheed Lightning P-38），從法國科西嘉島（Corsica）起飛前往故鄉里昂偵查，之後便離奇失蹤了。直到2004年4月，才在法國南部馬賽（Marseille）附近海域，被法國文化部的考察隊發現聖修伯里的飛機殘骸。
雖然聖修伯里在短短的44年生涯裡，只出版五本書，但是他最膾炙人口的《小王子》、《風沙星辰》卻影響世人甚深。他流亡到美國時，已經以《風沙星辰》在美國獲得成功，成為家喻戶曉的作家。他與妻子康蘇艾蘿起先住在中央公園，但是因為太吵太熱而無法創作。在因緣際會下，夫妻倆搬到長島一處幽靜而美麗的宅院，他就是在這裡開始創作《小王子》。
由於《小王子》的成功，人們開始爬梳故事各個角色的原型。從《小王子》的手稿發現，聖修伯里時常逃出他的大宅院，跑到他的紅粉知己希兒薇雅（Sylvia Hamilton）家裡，創作並且繪製他的小王子。希兒薇雅曾表示《小王子》裡的小狐狸，就是以她為原型創作出來的，而她送給聖修伯里的拳師犬則是故事中的老虎。至於誰是那朵只有四根刺的玫瑰呢？有人認為應該就是他的妻子蘇康艾蘿。他曾說他們愛的痛苦、激烈，根本沒辦法相處，卻又無法割捨，是生命中最重要也是獨一無二的玫瑰。就如同他在《夜間飛行》中說的「因為一個人一旦做出選擇，就會滿足於自己生活中的偶然，就會去愛自己的選擇，就會受制於偶然，一如愛情。」
那麼小王子的原型又是誰呢？他在《風沙星辰》裡提到「在微弱的夜燈下，我看到他的臉龐。啊，多可愛的一張臉！那對夫妻孕育出一顆鮮嫩欲滴的金色果實。從一群粗鄙不堪的人物之間，誕生了一個魅力與優雅的化身。我傾身凝視那滑嫩的額頭，那雙微微嘟起的嘴唇，我不禁心想， 這是個小莫札特， 這是個生命的美好承諾。」因此一般普遍認為從《風沙星辰》、《夜間飛行》以及《小王子》這三本著作來爬梳，小王子應該就是作者本人。聖修伯里曾說：「所有大人都曾經是小朋友。」也許小王子就是他的內在小孩，那個儘管閱歷世界各處，仍抱持著純真、謙卑的心來面對生命。也許小王子這種對生命厚重的認知，就來自於聖修伯里在薩哈拉沙漠墜機，最後歷劫歸來的經驗有關。
聖修伯里的飛行經驗，讓他得以跳脫出世界大戰所造成的文明毀滅、道德崩潰，用飛行員的視角看到山脈、沙漠、星辰所構成的自然世界，唯有用「從宇宙的規格衡量人類」，才能體會出人類的渺小、領悟出「神秘的核心」。人類的文明，「不過是脆弱的金箔，只消一片火山、一片新生的海洋，一陣沙塵風暴，即可加以泯滅。」（《風沙星辰》）。而他與同伴在沙漠中歷劫的經驗中，讓他懂得「人並非因為青春在只有礦物質堆疊的風景裡消蝕而恐懼，而是感覺到離自己很遠的地方，整個世界正在老去。歲月的腳步不斷前進，而人卻在鄉身不由己……大地的財富宛如沙丘的細沙，就這樣在指間流去。」、「愛絕不是互相凝視，而是一起往相同方向凝視。」
也許在這個訊息萬變的網路時代，聖修伯里所描述的實體世界仍能撫慰人心，是因為從他的文字所得到的感動，都是他親身經歷後得到的感知。也唯有經歷過，才能瞭解真理。就像狐狸說的，「最重要的東西，眼睛是看不見的。」「沙漠之所以這麼美，是因為在某個角落裡，藏著一口井。」茫茫人海中，每個人都如同一顆顆星辰、沙漠裡的沙，當在浩瀚星辰或沙漠中長出一朵自己愛上的玫瑰，宇宙的意義就此不同，在星空與沙漠下的孤獨，就會幻化成一種思念。