BMW X5 / X6小改款正式亮相，動力導入48V輕油電系統為最大亮點

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這次小改款的X5、X6在外觀上如同官方預告片中所看到的，在車頭部分換上與新世代X3類似的細長銳利頭燈，並採用箭矢行日行燈強化小改款的眼神特徵，水箱罩部分則首度導入照明格柵功能，夜晚點亮時可增添華麗霸氣姿態，重新設計的前保桿在左右兩側換上直列式的導風口造型，若選擇的是裝配M Sport套件之車型在水箱罩及保桿中央還會以亮黑色處理增添其凶狠扮樣。
內裝部分最大改變莫過於將駕駛儀表與中控螢幕整合為一塊大尺寸的面板，駕駛儀表為12.3吋中央觸控螢幕為14.9吋，同時還把傳統排檔桿改為體積小巧的撥桿式設計，讓中央鞍座的功能按鍵區顯得更加簡潔清爽，另外在冷氣出風口處也新增有觸控式調整功能，環艙氛圍燈的造型與選項也變得更為多元，這些皆是小改款車型帶給消費者在操作介面及視覺感受上的提升手段。
對比內、外觀的微幅調整，全面導入48V輕油電系統的動力配置才是這次小改款的最大亮點，xDrive40i車型同樣以3.0升直六渦輪增壓引擎為基礎，在加入48V輕油電系統後使其最大馬力提升至375匹，扭力峰值則來到519 Nm，對比改款前足足多了40匹馬力，使其0-100 km/h的加速表現來到了5.2秒；而原本M50i車型在小改款後稱之為M60i，內燃機同樣以4.4升雙渦輪增壓汽油引擎擔綱，在導入48V輕油電系統後其最大馬力來到了483匹，足足比改款前多了近百匹，扭力峰值則提升至700 Nm，0-100 km/h的成績則從原本的5.3秒大幅提升至4.6秒，幾乎等同於超跑級水準。
此外這次還提供一款採用PHEV插電式混合動力系統之xDrive50e之車型，與過去的xDrive45e車型相比在電池容量從原本的17.1 kWh提升至25.7 kWh之後，使其純電行駛里程可增加至64公里，而上述這些車型皆配置升級版的8速手自排變速箱，在導入電子機油泵浦及扭轉阻尼器後使得換檔品質變得更加精緻滑順；駕駛輔助系統則Highway Assistant功能，這套系統可允許駕駛在時速137 km/h內放開雙手達到更高等級的Level 2駕駛輔助，小改款X5、X6的價格從66,195美金起(約200萬台幣)，預計4月份起便會進駐各區展間。