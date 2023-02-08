洗腎低血壓死亡率飆增！　奇美「AI風險預測系統」及早揪危險

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洗腎過程出現低血壓 恐增加病患死亡率奇美醫學中心腎臟科醫師楊翼寧說明，透析中低血壓(IDH)會造成病人透析中嚴重的不適，如噁心、嘔吐、胸口悶痛、肢體抽筋、甚至意識喪失。低血壓會連帶影響各個重要器官的灌流，讓器官處於缺血缺氧的狀態，因而容易產生透析相關的併發症，常見的有心肌缺血、腸胃道缺血、腦中風及透析血管通路阻塞等，進而增加病人的死亡率。
AI低血壓的風險預測系統 即時給予預防介入措施奇美醫學中心血液透析室護理長黃惠暄說明，奇美醫學中心腎臟科與醫療大數據庫暨人工智慧運算(AI)中心於2020年底開始合作，導入了近7萬筆的透析病人參數資訊的大數據資料，透過大數據的演算法分析，研發出『AI低血壓的風險預測系統』。
同時結合此系統制訂『透析照護指引流程』，提早找出高風險病人並即時給予預防介入措施(例如：提高雙下肢、給氧氣、調整脫水速率及血流速，甚至給輸液或升壓藥等)來確保病人透析中的安全與品質，能精準掌握透析病人的各項數據，達到『預防勝於治療』的醫療目標。
AI上線降低血壓率5.5% 登國際期刊楊翼寧表示，『AI低血壓的風險預測系統』經過8種機器學習的演算法取其最佳模型來實作上線，上線後經統計和年齡、性別的校正後，2021年10至12月的透析中低血壓發生率20.6%相較2020年10至12月的透析中低血壓發生率26.1%，顯著地降低5.5%(表2)。
奇美醫學中心AI團隊於去(2022)年已將此成果發表在國際醫療資訊研討會(ICMHI 2022，最佳論文)、台灣腎臟醫學會期刊(Acta Nephrologica)與國際知名醫學期刊(Journal of Healthcare Engineering)；成就更榮獲第23屆國家醫療品質獎-智慧解決方案組『標章』的肯定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56711
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