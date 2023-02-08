前抗SARS台大醫師廖永祥癌逝17週年　女兒策展思念父親

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醫師變成病人 促成肝病防治新方向儘管最初肝病專家告訴他只剩半年壽命，但在家人關懷、自己努力和上帝的憐憫之下，廖永祥在七年後的開刀日－2006.2.12舉辦告別禮拜。2007年11月11日社團法人廖永祥醫師生命教育協會成立，持續分享他的生命故事與從事公益服務。
而廖永祥雖早在大四時知道自己是B型肝炎帶原者，但因定期的B肝抽血檢查正常，以為自己身體很好，一直沒加做「腹部超音波」。他的故事促成了未來肝病防治的新方向－每年應該掃描一次腹部超音波。
智能AI語音互動 重回當時父女面對永別死亡策展人廖翊安表示，這次展覽是我和妹妹將國中、小階段和父親罹患肝癌與病逝的時光，在北市大稻
埕展場重建父親故居，且利用AI智能語音機器人系統，用互動及裝置藝術展覽方式去紀念父親，試圖重回當時父女面對永別死亡課題。
他說，每年全家過年除夕圍爐時，我總是特別想起爸爸，當年父親要我們用書信及交換日記方式來記錄彼此心事，17年過去了，這些書信成為我們人生中最寶貴的心靈資產及可以傳承的「家書」；裡面有父親和女兒的回憶、及父親想要教導女兒的生命功課，還有他想留給女兒的支持鼓勵、想說卻無法陪她一起長大的話…等，共節選8個故事主題。
積極醫療面對疾病 正向力量鼓勵生病癌症病友社團法人廖永祥醫師生命教育協會創會理事長黃瑞仁醫師/教授，同時也是廖永祥醫師台大醫院的同事表示，台灣每5人中就有1人感染Ｂ、Ｃ肝，約有360萬人，能夠定期抽血及超音波檢查來避免成為下一位肝癌的受害者，我想這也是廖永祥在天上希望我們能繼續幫助他治療民眾疾病的遺願，透過協會的醫療講座及疾病的衛教宣導，讓更多人身體能夠變得更健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56726
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