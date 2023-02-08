兵役恢復一年會加劇兵變？　維繫感情安全感３個關鍵詞

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聚少離多沒共鳴 難以維繫感情兵役延長拍板定案後，許多網友熱議是否會導致分手率上升？石瀝新說明，許多人都擔心兵役延長影響感情，但是否會走向分手，則與多方因素有關。
例如，熱戀期的情侶通常喜愛黏在一起，若一段關係才剛開始，其中一方就去當兵而變得聚少離多，另一半又希望雙方能夠規劃一起出遊時間，或是找得到人聊心事、聊生活、紓解煩惱，便容易在此時感到空虛跟孤單。
維繫感情不僅在於能否透過手機找到男友，雙方因為生活圈不同，難以找到有共鳴的話題，常會吵架或鬧脾氣，互動中充斥不愉快，即使能使用手機聯繫，也難以維繫感情。
女生孤單＋異性支持 恐釀兵變不僅如此，以異性戀伴侶來說，女性普遍比較重視感情的連結跟互動，碰到生活中不順遂的事，例如被老闆罵、與同學相處不愉快、老師不公平等各種事情，會希望有個人能夠傾訴、依賴、分享，男友若無法立即回應，女生就會感到寂寞又無力。此時若女方身邊出現異性並且願意提供陪伴與支持，容易讓人對於生活圈中有共鳴的人感到心儀，進而發生兵變。
維繫感情 安全感３個關鍵詞面對男友從軍，雙方如何維繫感情、避免兵變呢？一段感情關係讓人感到安全感的關鍵在於三方面「可及性、回應性、投入度」。
１.可及性：當需要的時候是否找的到對方？
２.回應性：是否能夠感受到對方願意給與回應、支持和安慰，而不會因為對方工作壓力或焦慮情緒等各種原因感到被冷落。
３.投入度：伴侶雙方是否投入經營這段關係，讓人感到被伴侶重視、珍惜、關心的感覺。
石瀝新建議，當雙方身處兩地，就算生活的圈子不一樣，但若能持續經營共同的興趣，擁有情侶之間的儀式感，有助於維繫感情。例如，當女方知道男友周末放假就能找的到人，對於未來有安定與預期心理，就會感到安心；而男方感到女方誠實可信任，也就不會經常處於草木皆兵、懷疑被背叛的焦慮心態。
若木已成舟 如何自我調適？然而，萬一真的遭逢背叛，是否有機會挽回？當事人又要如何調適心情呢？石瀝新坦言，無論是男方當兵或遠距離戀愛等情境，一旦關係變質、有人變心甚至劈腿，要挽回並非容易的事。
當一段關係畫下句點，男方備感心痛、拋棄感，而且身處在嚴密高壓的軍營中，容易讓人感到孤立無援，沒有任何宣洩管道。石瀝新分享，此時調適心情的重點在於記住「我不是一個人」，男生在當兵之前本來就有自己的生活圈與朋友，當兵之後也會有熟悉的同袍、長官或前輩，因此可以在放假時與原本熟悉的朋友出遊、互動打發時間，都有助於轉移注意力，找回自己的生活重心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56714
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