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土耳其強震！台灣救援刻不容緩　高醫醫護隨隊前往支援

土耳其強震！台灣救援刻不容緩　高醫醫護隨隊前往支援
土耳其強震！台灣救援刻不容緩　高醫醫護隨隊前往支援

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】土耳其南部與敘利亞北部交界處在當地時間6日清晨4點17分發生芮氏規模7.8強震，震源深度僅17.9公里，據統計，至少5000座以上建築物倒塌、4000多人死亡，世界衛生組織（WHO）更悲觀估計死傷人數將在震災72小時後破萬、甚至再增4倍。全球各國紛紛前往支援救災行動，台灣也在第一時間前往救援，台灣搜救隊首批人員已於6日晚間出發前往土耳其協助搜救；第2批支援人員也在7日晚包機前往，另高雄醫學大學附設中和紀念醫院2名醫師、2名護理師也隨著屏東特搜隊前往土耳其災區。

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醫護人員參與救難隊　前往支援刻不容緩

此次高雄醫學大學附設中和紀念醫院2名醫師、2名護理師，均為急診醫學部救災經驗豐富的醫護人員，分別為王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師。其中王子義醫師長期與屏東特種搜救大隊一同舉辦聯合教育訓練，教導特搜人員處理緊急休克、大出血、和壓砸傷症候群等處置；張博閔醫師平時就積極參與全國各區災難演練與協助指導，推廣災難預防，在徵詢救災意願時，毫不猶豫一口答應；林怡亭護理師則參與過高雄88風災的救援行動，88風災時她是第一批進入災區的醫護人員之一，經歷堰塞湖潰堤、直升機墜機等驚險的事件；陳夙虹護理師則是自110年高醫支援臺東大武鄉衛生所24小時緊急救護中心的負責對口。

配合當地救災行動　盼平安歸來

高醫附設中和紀念醫院鍾飲文院長表示，這次醫護人員參與救難隊，除了配合當地執行救災行動，協助檢傷分類、鑑別等事項之外，也會照顧所有救援團隊人員的健康、醫療需求，希望所有救災人員注意自身安全，平安歸來。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56742

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