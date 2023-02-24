台灣買不到蛋！營養師曝「10食材」可取代：蛋白質也超高

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不過由於近期蛋價起伏不定，在缺蛋荒、蛋價飆漲的狀況下，高敏敏表示也不一定堅持非吃蛋不可，並透露幾種蛋白質攝取來源，「別擔心，吃這些一樣能補蛋白質」，首先一顆蛋的蛋白質相當於2格傳統豆腐及半盒嫩豆腐、1/3塊黑豆干、1又1/3片小方豆乾、1杯豆漿（約190c.c）、5湯匙吻仔魚、3湯匙蚵仔、4尾劍蝦、39g納豆、1/3掌心大小魚肉及肉類，也就是說不是只有吃肉才有蛋白質。
高敏敏透露，其實除了蛋以外，還是有很多食物富含蛋白質，尤其植物性蛋白的脂肪、膽固醇更低，膳食纖維跟植化素更豐富，每天用部分的植物性蛋白來取代動物性蛋白可以讓身體更健康，還能降低死亡率，也建議蛋素食朋友缺蛋期間可以多交替食用各種植物性蛋白質，譬如豌豆搭配毛豆、或黃豆搭配藜麥，讓胺基酸種類更完整。
另外，高敏敏強調，除了注意蛋白質攝取來源，優先順序也很重要，建議以豆製品為優先選擇，再來是魚肉、海鮮，然後是蛋，最後才是肉類，當蛋白質攝取不夠，就容易出現肌少症、傷口易感染、疲倦無力甚至免疫力降低容易感染⋯等症狀，希望大家能更好的運用食物代換，最重要的還是營養均衡，畢竟都有其無可取代的地方，以後別光吃肉了，植物性蛋白質也很重要。（編輯：賴禹妡）
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