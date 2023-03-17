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回收伯睡垃圾推！驚人背景起底　「擁3房不回家」原因曝

▲香港一名露宿人行地下道的回收伯近日被採訪，沒想到其背景相當強大。（示意圖/pixabay）
▲香港一名露宿人行地下道的回收伯近日被採訪，沒想到其背景相當強大。（示意圖/pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

香港一位長期露宿在人行地下道的趙姓伯伯近日接受節目《東張西望》採訪， 詢問他為何會露宿在這外，沒想到趙伯伯的回答相當令人吃驚，透露自己其實並不是無家可歸，甚至名下還坐擁3間房子，過去手中的股票配息一年甚至破百萬，其不回家的原因曝光後，引起關注。

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《東張西望》節目近日收到民眾投訴，表示位於大角咀的櫻桃大廈出現一間垃圾屋，不斷地發出惡臭，而當節目組人員前往實地勘查後，發現屋主並不在家，而附近的鄰居則透露，垃圾屋的主人是一位趙姓伯伯，平常露宿在大廈旁的人行地下道，偶爾才會回到屋子。

而節目組人員循線找到趙伯伯，發現趙伯伯在人行地下道中也堆滿了雜物以及垃圾，趙伯伯透露他自己已經露宿這裡一年多，平常會四處撿拾回收然後帶回隧道囤積，原因是因為過去曾經4度被人偷走電話，才決定囤積雜物垃圾，認為要是小偷再度上門，也找不到貴重物品在哪。

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▲趙伯伯透露自己名下其實有3棟房子，只不過都堆滿雜物，所以自己選擇露宿街頭。（示意圖／翻攝pixabay）
被提及為何要住在這裡，趙伯伯語出驚人表示，其實他的名下有3間房子，預估市值接近1500萬港幣（約新台幣5849萬元），但是全部都堆滿雜物沒在住，過去他也相當擅長投資股票，過去每年股息收入經常能賺到50萬港幣（約新台幣194萬元）以上，只是後來母親去世後，妹妹繼承母親的帳戶，轉走了所有股票，所以他現在1分錢都沒有，加上房屋內全是雜物，所以才決定露宿街頭，獨特的想法也令人稱奇。

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