IG神秘人超酷！ID「6」沒發過文9.1萬人追蹤 內行揭用途
不少人都喜歡透過社群平台分享日常生活，現在時下年輕人使用Instagram大於臉書的狀況可以說是趨勢。然而你是否看過一些奇怪的IG帳號呢？近日就有網友分享看到一個IG的ID帳號只有一個「6」，而且還沒有發過任何文章，粉絲數卻有9.1萬人，貼文引起不少人熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「不小心發現的東西，超級無敵酷而且粉絲好多，原諒我孤陋寡聞，有人知道這種ID的帳號是怎麼回事嗎？」只見貼出的帳號，該帳號真的只有一個「6」的數字，沒追蹤半個人並且沒有發過文，不過粉絲數竟然高達9.1萬人，讓人好奇背後原因。
貼文一出，不少網友紛紛回應「盲猜是盜某個有知名度的帳號，或是某個有知名度的人不經營了，把東西刪光帳號留著」、「這個頭貼跟ID讓人看了很想笑XD」、「好想知道是誰在經營喔」、「所以怎麼弄的啊，為什麼那麼多人追蹤？」、「2010十月加入的帳號，在英國申辦的」、「好酷喔！怎麼會發現這種東西」。
而也有內行人透露「IG的ID都是獨一無二的，像這種ID就很特別，有遇過有些想要這種ID的會去跟帳號主商量，然後轉賣給他們的」、「真的會有帳號買賣的問屜喔！因為IG帳號是不能重複的，每一個都是獨一無二的帳號，我有被外國人問過要不要賣」、「真的，我有被外國人問過叫我賣給他」。
另外，還有一個ID為「5」的帳號，竟然更猛有超過32萬人追蹤，但和「6」不同的是，5的帳號一直都有在經營，發了許多風景照片，相當奇特的現象。