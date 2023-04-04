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身心障童視力檢查難　恐錯失黃金治療期

身心障童視力檢查難　恐錯失黃金治療期
身心障童視力檢查難　恐錯失黃金治療期

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】視力發展與孩子的發展密不可分，然而身心障礙的兒少難以在一般眼科進行診療，恐錯失黃金治療期，甚至影響後續學習與發展。台大醫院「特殊需求視覺中心」職能治療師陳虹貴表示，這些孩童可能因為認知能力不夠，無法表達，或是肢體障礙無法正確指出視標方向，因此採用圖卡引導的策略學習方式可引導孩童比出視標。

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臨床研究顯示，身心障礙兒童與青少年，特別是中度和重度障礙，比一般孩童更容易發生視覺問題。但這些孩童因本身腦部病變容易產生視覺問題，加上身心與情緒障礙，難以在一般眼科門診診察，使得家長難及早發現孩童的視覺問題。

▲台大醫院成立「特殊需求視覺中心」，結合職能治療師協助，讓有特殊需求的小朋友能夠順利評估視力。

腦麻兒「眼睛失焦到按對鋼琴鍵」

6歲的昊昊（化名）因為早產而有腦性麻痹，眼睛無法對焦，注意力也難以集中，因此難以在一般的兒童視力診察。昊昊的母親表示，雖然醫師說每3個月需回診，檢查視網膜是否有病變，但孩子無法受控，一般眼科除了評估器材無法符合需求外，往往只能詢問是否有近視、遠視、弱視，即使知道檢查結果也不知該如何因應。直到台大試辦「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」才有處可就醫。昊昊經過職能治療訓練後，現在已可正確的按到玩具鍵盤。

陳虹貴表示，一般3歲以上的孩童，在般眼科門診常用「E」或「C」作為視標來檢驗視力，但對於特殊兒少來說，不見得有足夠的認知能力或肢體表達能力。失能等級可分為輕、中、重等三等級，職能治療師會給予不同符號的視力檢測表，藉由小遊戲配合圖卡，引導孩子指出看到的符號，來完成視覺評估。

孩子若是因為肢體障礙，無法用舉手指出方向，可給予小紙卡協助；如果是認知能力不夠，則可以用圖形視標，用配對方式來確認視力。特殊兒少經過訓練後，有機會回到一般眼科進行視力檢查。例如自閉症小朋友只要經過2至3次的訓練，就能回到一般眼科就診。






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57293

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