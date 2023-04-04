身心障童視力檢查難　恐錯失黃金治療期

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▲台大醫院成立「特殊需求視覺中心」，結合職能治療師協助，讓有特殊需求的小朋友能夠順利評估視力。
腦麻兒「眼睛失焦到按對鋼琴鍵」6歲的昊昊（化名）因為早產而有腦性麻痹，眼睛無法對焦，注意力也難以集中，因此難以在一般的兒童視力診察。昊昊的母親表示，雖然醫師說每3個月需回診，檢查視網膜是否有病變，但孩子無法受控，一般眼科除了評估器材無法符合需求外，往往只能詢問是否有近視、遠視、弱視，即使知道檢查結果也不知該如何因應。直到台大試辦「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」才有處可就醫。昊昊經過職能治療訓練後，現在已可正確的按到玩具鍵盤。
陳虹貴表示，一般3歲以上的孩童，在般眼科門診常用「E」或「C」作為視標來檢驗視力，但對於特殊兒少來說，不見得有足夠的認知能力或肢體表達能力。失能等級可分為輕、中、重等三等級，職能治療師會給予不同符號的視力檢測表，藉由小遊戲配合圖卡，引導孩子指出看到的符號，來完成視覺評估。
孩子若是因為肢體障礙，無法用舉手指出方向，可給予小紙卡協助；如果是認知能力不夠，則可以用圖形視標，用配對方式來確認視力。特殊兒少經過訓練後，有機會回到一般眼科進行視力檢查。例如自閉症小朋友只要經過2至3次的訓練，就能回到一般眼科就診。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57293
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