不只禁電子煙！菸害防制法新法今上路　抽菸年齡提高至20歲、「這些場所」也禁菸

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菸害防制法修正 電子煙、加熱菸未經審查皆違法本法修正重點如：全面禁止包含電子煙在內之各式類菸品之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用外，公告指定之菸品(含加熱式菸品)，業者於製造、輸入前應向衛生福利部依本法第7條第3項規定授權訂定之指定菸品健康風險評估審查辦法(自112年3月22日施行)申請健康風險評估審查，經審查核定通過後，始得製造、輸入、販售；使用指定菸品時必要之組合元件，也必須併同送審。
擴大禁菸場所 禁菸年齡提高本法其他修正點如下：
一 、擴大禁菸之室內外公共場所，包括大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸。
二、提高禁菸年齡至20歲。
三、擴大菸盒警示圖文面積至50%。
四、菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物。
五、加重罰責。
加強查處實體、網路平台 民眾可檢附具體事證檢舉社會各界關切目前在實體店面或網路氾濫的電子煙、新類型菸草產品(含加熱菸)與其必要之載具，前因缺乏管制法源，難以取締查處。國民健康署自即日起與各地方政府衛生局合作針對違法產品及違法行為依法查緝，重點對象包含實體店面、夜市流動攤販、送貨到府或到府推銷、校園周邊兜售、網路平臺及網路社團等，針對其營業或販售行為(如：販售、展示違法產品)、廣告宣傳方式(如：實體店家所懸掛的招牌、網路平臺之銷售網頁資訊等)加強查處。
另，也提醒民眾不使用、不購買、不推薦違法產品，若發現違反菸害防制法之情形，可檢附具體事證，就近向所在地衛生局或以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉服務免付費專線（0800-531531）予以檢舉。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57283
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