與本能同方向的輕鬆生活法　中西醫專家教你《養氣》

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想像人體有動能跟位能兩種型態在變化：動能就是讓你動，位能則是讓你儲存用的，就像發電機一樣。
從位能轉變成動能，就是腦中的某種高能量變化成興奮類的激素，讓人從安靜，變成活潑清醒。
反過來說，從動能轉成位能，就是從興奮類的激素，轉變成讓腦部安定的神經胜肽。
這兩個過程決定了你現在要活動，還是要進入休息狀態。
人類必須保持清醒，是因為內在有生存的本能、繁殖的本能、消化的本能、想要變得更好更完整的本能，這就是人生的基本藍圖。
所以，跟生死有關係的事情，會影響到休息跟活動之間的變化；跟生殖系統有關係的，也會影響到；消化功能差，也會影響；甚至連生活沒有目標，都會影響。
因此，婦科疾病會讓你半夜醒來，因為影響生殖機能。
胃食道逆流也會讓你半夜醒來，因為影響消化機能。
明天考試預測自己考不好，也會讓你半夜醒來。
搞清楚了根本的模式以後，就不會再用疾病的想法去解釋身體了。
當人的本能受影響，所有的事情都會亂掉。
憂鬱問題也是如此。
為什麼感到憂鬱呢？當動能不夠的時候，你對所有的事情就沒有動機，因為沒有動能了。
此時，腦部唯一的訊號就是，沒路用了，休息吧！
這個是很強烈的訊號，發生時，你的位能無法轉換，動能就無法發生。
焦慮狀態也是，當身體必須同時處理太多訊號時，就會變得雜亂。
身體總是介於要做不要做之間，長期如此，整個人就亂掉了。
這就很像是你有兩個長官，一個要往西，一個要往東。
儘管你很想協調，但長期下來，先崩潰的往往是你。
或者，你想宅在家，又怕自己沒錢花。
如此長期處在自我矛盾中，身體不知道應該動還是不動，這種內耗是最大的。
當你把這些問題，從單純的身體狀況，提升到根本的核心狀態時，會發現大部分的問題，其實源自於自己的環境、生活，還有思考模式。
當能量低的時候，所有能量低的東西就會開始跟你共振。
從此，莫名其妙的事情開始變多，甚至別人不會遇到的病因，你都莫名其妙地遇上了。
那要怎麼樣提升能量呢？生活久了，我想你會發現，你想要獲取能量的方式，通常到某個程度時，就沒效了，最後都要回歸到養心上。
我們都知道要永離殺生、偷盜、邪行、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、邪見。
有些人會說，可以常講「請、謝謝、對不起、我愛你」這四個詞。
或者經常感謝主，讚美主，我愛我的弟兄同袍們等等。
從核心來看，這些都指向同樣的邏輯，就是：對待別人時，要像對待自己一樣照顧。
高能量並沒有什麼太難或了不起的，當身邊的人都跟你一樣彼此愛護，你也不需要時時刻刻維持高能量了。
當身體不需要那麼高的能量，你反而會自然而然地獲得更多高能量。
看完這篇文章後，不妨花個時間寫下自己想做的事情，更清楚的了解跟體會你想做什麼？
找到自己的本能，並找到跟本能同方向的生活方式，你就會生活得很輕鬆。
本文摘選自《養氣二部曲》，方智出版。
【作者簡介】
高堯楷
中西整合醫學碩士，右東中醫診所、大安中醫診所負責人。
大學開始學習氣功，別人在讀書，他每天花兩小時靜坐。
曾因為想讓醫術變得更好，故意吃錯藥再想辦法解。有一次吃到腹膜炎，一摸就痛，再自己吃中藥醫回來，像神農嘗百草一樣用自己的身體去驗證。
人生守則為｢大道至簡」，並將二十年來的練氣招式精粹結合身心靈觀點出版《養氣》《養心》二書。
目前仍持續鑽研中西人體醫學，攻讀陽明大學腦科學研究所博士。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57331
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