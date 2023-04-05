名家論壇》吳崑玉／「芯費大戰」成廉價娛樂

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許多人迷信聲量，就算負面聲量也是聲量，總比沒聲量好，尤其搞慣網路作戰的人。但他們總是忘了，絕大數政治人物不是被「罵死」的，而是被「笑死」、「嫌死」的。連勝文沒多壞，卻被鄉民們當成笑話看待；馬英九暴跌也不是因為親中，而是連藍營都覺得他笨而無能。當芯芯費費打成了鄉民們茶餘飯後的談資，他們便成了動物園裡被圍觀的野生動物，沒有同情，沒有站隊，沒有尊敬，又怎麼能引發選民熱情，去投下神聖一票讓他們進入國會?芯費大戰的結果，必然是初選勝利者也需要「芯費復甦」，爽了一旁觀戰的綠營參選人，連躲在倉庫裡的葉克膜之父，都看到了大顯身手的曙光。
那黨中央為什麼不出手制止呢?他們既不能治，恐怕也不想治。芯芯早就放話「神擋殺神，佛擋殺佛」，誰也不想成為那個神或佛。而且她「曾經」的老闆是馬英九，大概是唯一可能叫得動她的人，現在正在對岸爽遊，恐怕沒空理她，也不想理她。等他回到國門，大家可以問問這個他，到底要怎麼處理那個她?站在黨中央立場，自己下手處理，搞不好更糟，公親變事主的機率極大。雖然此事對全黨形象傷害甚大，但擺著也不見得是件壞事。至少可以當作負面教材，逼各地想要更上層樓的參選人們放棄初選，接受協調，不要搞到兩敗俱傷，這可是幫黨中央解決了不少麻煩問題。
至於芯芯說年輕人不要進國民黨，「除非爸媽特別」之語，無非是想搏取年輕票與同情票，也為她日後轉場換牌埋下了伏筆。講白點，在那個黨裡滾過一陣的人都很清楚，高層提拔人的選擇依據是什麼?總結起來不過三條:一是爸爸媽媽要叫得出名號，叫不出來便得認乾爹乾媽，要不然就得嫁個好老公或取個名門之後，很重視貴族血緣的。二是要當過大官，起碼經歷中要有個部長、院長、縣市長、委員長之類的名號，局處長、主委、副職都等而次之。三是走進銀行時，經理要走出來迎他到VIP室，以前提名前還要繳交存摺影本，證明自己是有財力選的，像我們這種只有理財專員或債務協商專員出來見你的，就別想去搶那一畝三分地。
這些潛規則，剛進黨部服務一個月的小專員都懂，芯芯會不懂嗎?別鬧了。當初自己要下海的，現在有什麼好抱怨的呢?所以這話恐怕不是用來訴求制度改革的，而是恐嚇黨中央用的。你們不理我，又不拿東西來換，我就死纏爛打打到爛。等打到需要芯費復甦那時候，我就轉頭去找葉克膜之父出來救我，到時候看你們怎麼辦?
黨中央還能怎麼辦?如果任由芯芯情緒勒索成功，其他地方恐怕會遍地烽火，根本無法處理。於是也只能給他築個防火牆，澆點水冷處理，任由一家一室燒光算完事。況且在松山信義這區，算是藍營鐵盤，到處都是眷村，里長幾乎全是老費的人馬，而且老費選民服務幫人報稅報了二、三十年，向來是靠組織贏的，根本不需靠空氣票。
換句話說，芯芯的算盤恐怕不只是造聲量，贏初選，當立委。這種刀刀見骨的打法，徒增黨員反感，又成外界笑柄，簡直像個衝進市場的黑寡婦自殺炸彈客。她的目標反像是在鬥臭國民黨，以為自己轉場鋪路，在向葉克膜團隊招手。她的訴求對象全是年輕人，而葉克膜也滿腦子在想年輕票，一拍即合啊？
不過，還是奉勸一句，「人情留一線，日後好相見」。權位固然吸引人，但為爭奪權位，演出這麼難看的戲碼，連「此生後悔入此門」都成了配樂，恐怕斷的是自己未來的政治路，卻沒傷到對手丁點皮毛。轉念想想，就算當上了立委，還是成天在議場裡玩「麵粉水球，勾芡復國」，又有什麼意思呢?市議員當得好，進退有節，論據有理，視野寬宏，深入基層，把自己練到有沒有黨，都是一號人物，未來一樣有發展空間。何必在一場戰役中耗盡自己名聲，背水一戰卻打成了投水自盡呢?讓人看不懂也想不透。看著是喜劇，想想卻是悲劇，聰明反被聰明誤，又是何苦呢?
也許國民黨真的存在某種魔咒，總是在辛辛苦苦爬到山頂後，一群人為了搶碗泡麵，瞬間一起滾落山崖。總能一秒鐘把喜劇演成悲劇，也算是種特殊的藝術才能吧！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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