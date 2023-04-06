樂天皇朝改裝開幕！把佛跳牆裝進生煎包 「買3送1」優惠
樂天皇朝信義店改裝開幕，除了八色小籠包外，首創將八大菜系做成南北點心，推出佛跳牆生煎包、剁椒臭豆腐雪茄卷、酸菜魚灌湯餃等創意新品，今（6）日起至4/30，平日可享「買3送1」優惠。另外，瀧厚炙燒熟成牛排也進駐台北信義ATT 4 FUN，必吃濕式熟成牛排、炙燒戰斧豬排，搭配自助吧無限享用吃到飽。
記者蕭涵云/台北報導
新加坡樂天餐飲集團旗下「樂天皇朝」，首創的八色小籠包引爆話題，進駐信義區邁入第8年改裝盛大開幕，即日起至5月底，限期推出以八大菜系做成的南北點心，「佛跳牆生煎包」、「剁椒臭豆腐雪茄卷」、「酸菜魚灌湯餃」、「臭鱖(音同貴)魚芝麻餅」等八大珍味新品，即日起至4/30平日還有「買3送1」優惠。
八大珍味新品囊括川、湘、粵、閩、蘇、浙、徽和魯（山東）的中華八大菜系，集山珍海味於一顆的「佛跳牆生煎包」，發酵異香的「剁椒臭豆腐雪茄卷」、鹹鮮酸麻的「酸菜魚灌湯餃」、似臭實香的「臭鱖(音同貴)魚芝麻餅」、浙江杭州名菜「宋嫂魚羹春捲」、肥而不膩的蘇式「外婆紅燒肉包」、老少咸宜的「牛肉滑蛋腸粉」、改良宮廷御膳的「蔥燒海參窩窩頭」。
歡慶開幕也祭出全新菜單，再加入醃鳳梨蒸鮮鱸魚、鮮蝦豆腐煲、酒釀蛋黑芝麻湯圓、黑糖香草奶凍等新品；香辣水煮魚片等招牌菜，改版後還新增大、小份兩種尺寸選擇。
即日起至4/30，平日全天週一至週五，凡點三道 (含以上) 八大珍味可享一道免費的優惠。提醒大家，假日、例假日恕不適用；免費商品以售價低者贈送；須另酌收10%服務費（以原價計）；優惠活動僅在台灣樂天皇朝各門市內用可享、外帶不適用。
樂天皇朝信義店以小籠包作為改裝空間設計靈感，全新摩登中餐廳內，擷取小籠包摺子的門面迎賓波浪形飾板、幾何造形的訂製地磚等展現典雅柔美；並以八色小籠包作為選色概念，搭配德國進口工筆花鳥壁紙、茶鏡、飾板與燈帶，引入新古典風格的現代感。還大量換用圓形餐桌滿足聚餐需求，並新增小冰柱玻璃隔間的半開放式包廂，打造獨立的隱密聚餐空間。
另外，台中發跡的瀧厚炙燒熟成牛排，也已進駐台北信義ATT 4 FUN，主打美國安格斯黑牛CHOICE及PRIME等級牛排，必吃炙燒熟成肋眼牛排、老饕菲力、炙燒戰斧豬排，搭配自助吧無限享用吃到飽，受不少消費者喜愛。