太陽能發電占比全球第一！荷蘭拼創意　漂浮發電板寫奇蹟

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阿姆斯特丹東邊130公里外的一處農村，村內有一座高達25公尺的垃圾山，這是在15年前便啟用的垃圾掩埋場，但如今它有非常不同的面貌，因為垃圾山上鋪設了23000塊太陽能發電板，現在它不再讓鄰人嫌棄，反而可以提供周圍2500戶住家日常電力所需。
荷蘭光能項目開發商Groenleven，已經在荷蘭境內水域上，安裝了50萬塊漂浮太陽能電池板。在水面上漂浮的太陽能發電板在荷蘭這低地之國發揮出最大效益，讓可利用土地面積狹小的劣勢，轉而變成全國水域眾多的優勢。
上述只是兩個荷蘭在綠能領域進行技術創新的例子，各式各樣的技術創新發展在荷蘭如火如荼進行，更高效的太陽能電池、風力發電機和能量儲存技術等等，這些創新的應用有助於提高綠能的發電效率並降低成本。
荷蘭目前在全國安裝了超過4800萬塊太陽能發電板，停車場、牧場、農場、火車站和機場，都可以看到太陽能發電板的蹤跡。還有太陽能自行車道，目前荷蘭約有20%的水域都裝上了太陽能發電板，就因為國土面積狹小，所以激發出荷蘭人更多的創意和創新。
另外荷蘭也引入可以跟蹤太陽的「追日」系統新技術，應用在東福恩斯湖（Oostvoornse Meer）的漂浮太陽能發電板上，能夠旋轉角度的太陽能發電板，精準捕捉日光，更有效率地創造出更多發電量。
重視在地社群的利益
荷蘭光能項目開發商TPSolar的項目負責人范霍斯特（Robert van der Horst），在透露自己的成功秘訣時表示，「荷蘭太小了，你總是需要在別人的院子中工作。所以我們永遠先跟在地人討論，該怎麼做對當地社區最好？然後我們再在這個願景中，把太陽能發電板加進去」。
荷蘭綠能產業的發展起步並不快，在2015年時荷蘭的太陽能發電量只佔全國發電量1％，近年急起直追，主要歸功於政府明確訂立目標，喊出在2030年實現70％發電量由可再生的綠電提供，在相關領域擁有具競爭力的企業，讓設備價格能夠壓低，政府的價格補貼也起到效果。
不過上述事情，幾乎所有投入能源轉型的政府都有在做。為何荷蘭表現特別成功？而答案可能就在范霍斯特的說詞中，推動任何創新或轉型時，必須把當地社群的接受度放在優先考量的位置。
這方面荷蘭確實有優勢。荷蘭國土面積有一半海拔高度低於1米，26%甚至低於海平面，被稱為低地國的荷蘭與海爭地、與天爭地是歷史傳統與生活日常，這讓荷蘭社會不僅很早就有堅持永續發展的共識，也勇於擁抱各種創新。
荷蘭人均擁有兩塊太陽能發電板，人均裝機容量超過1千瓦（KW），有超過200萬戶家庭安裝太陽能發電板，政府擬定方向，企業投入研發，全民高度接受，成為荷蘭能源轉型成功的關鍵。
荷蘭政府在2019年就建議所有綠能企業，拿出透過可再生能源發電量的50％，用來回饋電廠所在社區。雖然只是建議並無法律約束，但大多荷蘭企業確實樂於提出相當高的回饋比例，分享給當地社區。
荷蘭地小人稠，可利用土地長期以來就被視作珍貴資源，為了取得在社區的農場、牧場、水庫、垃圾掩埋場鋪設太陽能發電板的權力，企業都樂於與社區保持良好合作。
像是荷蘭也有「農光共生」，在農場鋪設太陽能發電板，但重點不在爭吵誰能使用土地，而是提出更好的土地共用模式。荷蘭草莓農場引入太陽能發電板後，除了發電，免受陽光直射也讓草莓的灌溉用水減少了25％，更能應對未來可能的乾旱。
靈活發揮創意和技術創新，與在地社群營造雙贏找出共存之道，成為土地面積狹小、地狹人稠的荷蘭在綠能產業異軍突起的關鍵原因。