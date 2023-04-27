路邊發現「兒時回憶」！眾狂撿一大包超嗨：這是天然竹蜻蜓
小東西就能玩得很快樂！人於孩童時期精力旺盛，能將世間萬物都化作有趣的玩具，大自然中的植物當然不可能被錯過，像是拿來丟人的鬼針草、能爆發種子的爆爆果（鳳仙花種子），亦或是總讓人拉肚子的公園吸花蜜（仙丹花），相信這些都是不少人兒時必做的遊戲。近日有民眾在路邊撿到棕色長形物體，發上網後引起迴響，直呼「這是童年的竹蜻蜓」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社》發出一張手中拿著兩個棕色長形物體的照片，並稱這是「小時候的回憶」。貼文發出便引起眾人共鳴，說明此物為「桃花心木種子」，玩法是將其丟入天空，它會慢慢轉圈落下，故也叫飄飄葉、小飛機及竹蜻蜓。
網友回覆「我國小的回憶，很好玩耶」、「我家兒子撿一堆回來」、「小時候都要丟到空中飛，然後把他撥開」、「這我女兒學校好多，最近同學還送她說這叫桃花心木，看起來很特別，我女兒都把它拿起來往下丟，很像竹蜻蜓玩具」、「種籽很苦，玩一玩又摸到嘴巴這樣」、「好玩！撿一堆然後跑到樓上丟下去」。
也有許多人不認識此物「只有我不知道那是什麼嗎？」，據荒野保護協會新竹分會官網所述，此物長在「桃花心木」上，因材質堅硬且帶有紅色美麗紋理而得名，是世界著名用來製作高級家具的樹種，也是很好的景觀樹、庭園樹和行道樹，而被民眾拿來當玩具的種子，因為具有木質化長翅，所以能像螺旋槳在空中旋轉飛舞。