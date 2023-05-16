台東路邊驚見「半裸半蹲女」！2人目擊都報警 在地人衝現場傻眼
半夜在路邊看到半裸女子真的詭異！台東一名男駕駛透露自己14日凌晨行經產業道路時，發現一名長髮、戴口罩的年輕女子半裸蹲在路旁，讓他感到相當詭異，甚至後來到警局報案時，還有另一位目擊者也前來述說一樣的故事。結果當地人立刻衝到現場後，發現空無一物，女子還是大型垃圾物品都沒看到。
記者張嘉哲/綜合報導
一名男子日前在臉書社團「台東大小事」發文表示「14日號凌晨從南王經過砂石場左轉往大潤發方向行駛，結果經過鐵路橋前70公尺處時，發現右側路邊有一名女子穿著清涼蹲在路邊，當下連身型、外貌都看得非常清楚！」該網友形容「女子長髮過肩、戴著口罩，雖然蹲在路邊但身體很挺」。
由於當時候下小雨，該路段也沒有路燈，於是駕駛開著遠光燈行駛，從影片中可以看出，駕駛看到女子後還刻意放慢速度，確實有看到一個疑似像人的東西蹲在右側，該男網友表示「由於車上有小孩，所以沒辦法下車查看，但又怕是有人遭遇危險，於是就到警局報警」無獨有偶，過不久也有年輕人也目睹女子，但下車要詢問時，女子就消失不見，讓他們懷疑是不是靈異事件。
貼文一出，不少網友紛紛回應「看完影片覺得是真的有人啊....」、「怎麼感覺是汽車座椅啊？」、「根本是汽車座墊，自己嚇自己幹嘛啊？」、「放大跟調亮之後確定是人啊？很清楚吧，只是你這個行車紀錄趣畫素也太差，要換了」、「應該是人沒錯啦，只是半夜不要蹲在路邊好嗎？」而也有在地人不信衝到現場，結果發現也沒有發現什麼「汽車座椅」或者像人的大型垃圾，直言「就是個人離開那裡了，什麼汽車座椅啦」。