專訪／丟丟妹壓力大到「鬼剃頭」揭婚變內幕！新對象條件曝光了
直播天后李明珊（丟丟妹）離婚後另起爐灶「樓頂揪樓下」，15日開幕首播便突破5萬人觀看，營業額比預期的「破千萬」還要好，但丟丟妹並沒有開心太久，反而是煩惱「死定了，貨包不完了！」事實上，在觀眾面前總是活力滿滿的李明珊，其實背負著龐大沉重的壓力，她日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露自己手頭其實蠻緊，每月包括房貸在內的生活費至少要花40萬，壓力更大到曾經「鬼剃頭」，但她面對困境時都沒有掉淚過，堅強地笑說自己是女漢子，也揭開婚變內幕，更開出未來新對象的條件。
記者郭佩蓉/台中報導
採訪時，李明珊也自爆婚變內幕，她坦言原本沒有想過離婚，但吵架後發現問題愈來愈多，她覺得女生不要勉強自己，至少有努力過了，「我覺得相處上吧，可能他很忙我也很忙，婚姻很可怕的事是缺乏溝通，我老實說，我真的很希望可以全家人吃個晚餐，但上一段婚姻內都沒有，平日也都碰不到，蠻渴望一家人團聚和樂的感覺。一開始心裡有失落感，但久了就習慣了。」如今恢復單身的她，坦言最近沒桃花，因為要煩惱工作的事，早已累得分身乏術，也不會太過期待新戀情，她表示：「順其自然，可以廣結善緣，多交朋友！」對於未來對象則沒有太多要求，「遇到才知道，不用很有錢、不用很帥，但兩個人在一起要開心，重點是要愛我的小孩。」
離開北部，到中南部打拚的李明珊，心情上與經濟上反而輕鬆不少，坦言現在過得比較快樂，氣色也比以往更好：「北部生活比較緊湊，中南部就比較放鬆，因為是自己的家鄉。」婚變後重新出發，她表示其實原本很擔心業績不如預期，但後來看得很開，覺得順其自然就好，原本就是要從零開始，「因為大家喜歡我就喜歡，討厭我的人，還是會罵我啊！」
下個月將滿28歲的李明珊談到家人時，她說爸爸只希望她開心、知道自己在做什麼就好；不過重回直播工作，媽媽就比較擔心，「她希望我要快樂、不要這麼累，工作壓力不要這麼大。」但她認為做直播很快樂，賺多賺少反而是其次，主要是能找到自己的價值，她坦言：「大家都需要我的感覺，這很重要！」她也不忘分享4歲兒子的超暖舉動，某次她姐姐帶孩子去逛夜市，她當時先去買兒子的鞋子，分頭行動，結果回來時，兒子竟然拿一束花要送她，還說：「媽媽妳辛苦了，這送妳，我不要禮物、玩具了，不會再吵了，妳不要這麼辛苦，不要上班！」讓她差點落淚：「我原本以為是我姐叫他講，但沒有，是兒子發自內心的，很感動！」
最後，她表示與前夫目前的關係很和平，離婚後房子依然在她名下，並沒有去計算什麼損失：「因為畢竟夫妻一場，算不完，當初在做同一個事業體的時候，本來這份錢就是我跟他都有付出的心力，當初工作直播是同一個事業體，也沒辦法劃分，他當初同意房子要給我，是因為知道我要留給我的小孩，因為那也是他的小孩。」至於未來規劃，她也透露還會回台北發展，之後是台中、台北來回跑，「直播慢慢來，自己心裡有規劃，等到有自己的構想、思維再告訴大家。」