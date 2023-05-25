《永恆島LaTale》上線！怎麼儲值、快速升級？新手8大QA一次看

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📍《永恆島 LaTale》日前預約人數已突破 120 萬大關，成功解鎖全服贈送的專屬寵物「耶比妹妹」，只要點擊頁面「查詢獎勵」即可查看完成預約、FB按讚、商店預訂、娃娃機等對應的獎勵序號。其中實體獎勵獲獎名單也將於活動結束後的7個工作日內，於官方粉絲專頁公佈。
🟡《永恆島 LaTale》如何兌換獎勵序號
📍官方表示，開服後登入遊戲，點擊主界面右下角「系統」、「設置」、「兌換碼」，並輸入框中輸入您的禮包碼兌換，即可兌換序號。
🟡《永恆島 LaTale》如何綁定賬號
📍進入遊戲內登入自己的FB帳號或遊客帳號後，關閉遊戲重新登入，留意遊戲上方顯示的登入帳號情況，點選上方「綁定郵箱」，即可對賬號進行綁定郵箱操作，成功綁定後該郵箱可作為帳號名登入遊戲以及登入官網。
🟡《永恆島 LaTale》怎麼儲值
📍官方說明，在官網登入帳號並選擇需要儲值的角色名和所在伺服器後，選擇需要儲值的金額並點擊確認，即可查看並選擇需要使用的儲值方式，若帳號是遊客登入，需要在帳號登入界面綁定帳號後，再登入官網進行後續儲值操作。
🟡《永恆島 LaTale》電腦可以玩嗎
📍官方指出，玩家可以在網路上搜索安卓模擬器，下載自己認爲合適的模擬器程式後，再通過apk載點下載apk安裝程式（或在Google play搜索：永恆島LaTale）在模擬器安裝運行即可。
🟡粉絲專頁內的互動活動獲獎公佈方式為何
📍預約期間官方粉專舉辦的各類抽獎互動活動，將於上線後的7個工作日內於官方討論組內陸續公佈，官方說道「各位島民不要著急，耐心等待，小耶比將會抓緊時間進行整理」。
🟡《永恆島 LaTale》如何快速升級
📍當完成主綫任務後，可嘗試在遊戲内結交更多好友，一起組隊副本或掛機，即可快速獲得經驗升級。需要注意的是，每天打怪經驗的獲取會有上限，當打怪經驗達到上限後，繼續打怪只能獲得1點經驗，這時候別忘了參加溫泉活動以及完成每日歷練來獲得大量經驗，讓等級突破瓶頸。
🟡每個賬號可以創建多少個角色？角色可以刪除或恢復嗎
📍官方指出，每個帳號最多可以創建5個角色，當角色達到5個後，則無法繼續創建角色。對於多創建的角色也可以在創角界面通過選中角色，點擊垃圾箱按鈕來刪除角色，同時垃圾箱上方還有一個恢復角色，可用於恢復角色。