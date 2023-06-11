6月優惠懶人包／麥當勞雞塊買6送6、肯德基蛋撻6元　必勝客買1送3

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣麥當勞歡樂送即日起至6月13日，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」。
📌肯德基x必勝客：參戰618購物節！蛋撻6元、炸雞18元
6月1日至6月26日，PK會員登入PK雙饗卡APP，點擊首頁右上角「點就送」，進入「618 PK大富翁」遊戲活動頁，每日可隨機抽出美食優惠券一次，包括必勝客「外帶買1送3」、肯德基「炸雞桶餐399元」等優惠。也可直接購買5折起限定隨饗券、618組合餐等優惠；而且活動期間於PK雙饗卡APP訂餐或購買PK隨饗券，有機會抽中「曼谷商務艙雙人來回機票」。
6月15日至6月17日限3天，每日上午10:00準時開搶「6元起」美食隨饗券，肯德基蛋撻、冰藏起司塔「下殺6元」；肯德基炸雞、必勝客6吋夏威夷個人比薩「才18元」，還有炸雞桶蛋撻餐及巴斯克熔岩起司蛋糕甜點餐優惠。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。預告第三波還有限時加碼「買一送一」等隱藏神秘優惠。
📌漢堡王：12款「買一送一」 畢業狂歡優惠券吃到7月底
「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日，爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。
漢堡王也聯合 Uber Eats端午加碼優惠送到家，6月21日起，「端午重磅餐牛牛雙人組合餐」8折優惠只要399元，還可加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，每訂單限購1個，限量10,000個，數量稀有售完為止；「花生安格斯牛肉堡餐」7折優惠價只要151元，隱藏優惠必須吃爆。
📌頂呱呱：畢業季套餐199元起 秀學生證免費吃地瓜薯條
頂呱呱即日起至6月18日，推出2款畢業季套餐，「畢業狂歡桶」原味雞腿3支＋原味炸雞3塊＋呱呱包2顆＋地瓜薯條1份＋可口可樂1.25L (1瓶)，特價399元（原價589元）；「犒賞獨享餐」原味雞腿2支＋辣味炸雞2塊＋可口可樂(M)，特價199元（原價293元）。活動期間內至頂呱呱出示學生證，購買上述畢業季套餐或超值套餐，免費送「地瓜薯條」1份。
提醒大家，原味炸雞部位隨機供應、無法指定；全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店不參與。
📌達美樂：「2個9吋披薩」299元
達美樂今最後一天，限時「2個9吋披薩」只要299元超優惠！連獨家四喜披薩也在優惠範圍內，包括爆多好料的重乳酪海陸四喜、海鮮戀人四喜，就有6款四喜披薩可選還不加價，還可搭配超級夏威夷、青醬瑪格麗特等，總共22款口味任選。提醒大家，換購加價系列或額外加配料、起司需另付費。
📌拿坡里：「2公斤腿排桶」特價599元、薯條「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店歡慶畢業季，即日起6月30日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價只要599元（原價900元）；再加碼招牌「薯第一（灑粉薯條）」，活動期間內也有「買一送一」優惠（原價89元）。
拿坡里披薩.炸雞即日起至6月30日前，開賣 MINI披薩A、B、C、D四組套餐，祭出71折優惠，原6吋迷你披薩可加價100元升級為9吋小披薩。
📌繼光香香雞：雞塊優惠！「半價加購」墨魚甜不辣、酥炸魷魚
繼光香香雞歡慶新品上市，即日起至6月28日，購買「黃金鴨香寶」3塊優惠價49元；超過15cm的爽沾美式炸雞柳１條（隨機附1醬）特價99元，加購15元再獲得美式特色沾醬一盒。
📌起家雞：七週年消費滿額贈「起多力零錢包」
起家雞歡慶來台七週年，即日起至6月30日，內用 / 外帶 / 外送，單筆消費滿1200元，贈送「起多力零錢包」乙個，共有紅、黃、黑、白四款。提醒大家，贈品不得挑選，數量有限、送完為止；不可累贈；UberEats外送恕不參與。
📌石二鍋：滿額加菜有優惠
全台石二鍋即日起至7月31日，消費套餐或單點滿238元，即可以優惠價加購炸豆皮、五花QQ豬與期間限定雙鮮拼盤。