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日超商Lawson推限定小物！照明燈最欠搶　官網開賣4天就售完

▲日本知名超商Lawson與出版社「寶島社（宝島社）」推出三款限定商品，包含化妝包、托特包，以及以Lawson招牌設計出的小照明燈。（圖／翻攝Lawson官網）
▲日本知名超商Lawson與出版社「寶島社（宝島社）」推出三款限定商品，包含化妝包、托特包，以及以Lawson招牌設計出的小照明燈。（圖／翻攝Lawson官網）

記者葉盛耀/綜合報導

日本知名超商Lawson為慶祝品牌創立48週年，與出版社「寶島社（宝島社）」推出三款限定商品，包含以Lawson LOGO為發想的化妝包、托特包，以及以Lawson招牌設計出的小照明燈，化妝包含稅2189日圓（約新台幣484元）、托特包含稅2299日圓（約新台幣508元）、小照明燈含稅3289日圓（約新台幣727元）。推出後引起台、日社群熱烈討論，並引發搶購潮，目前官網顯示已售罄。

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日本知名的出版社「宝島社」經常與各式品牌、IP聯名合作，推出許多充滿玩心的趣味商品，經常是隨刊附贈。此次攜手在日本三大超商之一的Lawson，推出三款限定限量小物，包含以有著Lawson 招牌的化妝包、托特包，最受到注目的則是以Lawson招牌設計出的小照明燈，以LAWSON的招牌直接設計成霓虹燈飾，還能調節暖光、白晝光雙色溫，甚至有兩段式亮度可調節，外型小巧，許多網友皆表示想買來當作夜燈使用。

▲三款小物包含化妝包、托特包與Lawson招牌設計出的小照明燈，目前官網顯示已售罄。（圖／翻攝HMV&BOOKS官網）
▲三款小物包含化妝包、托特包與Lawson招牌設計出的小照明燈，目前官網顯示已售罄。（圖／翻攝HMV&BOOKS官網）
自6月13日推出後，短短不到4日，3樣小物於官網包含HMV&BOOKS宝島channel已標示「注文不可」，即無法再訂購。據了解目前部分地區的Lawson超商還有現貨，但是照明燈最為搶手、最不好找。而沖繩地區的Lawson因為是從昨（16）日才開賣，也許還搶得到。

▲最受到歡迎的Lawson招牌照明燈外型相當小巧，即便只是擺在家中也是個可愛的裝飾品。（圖／民眾Snapple提供）
▲最受到歡迎的Lawson招牌照明燈外型相當小巧，即便只是擺在家中也是個可愛的裝飾品。（圖／民眾Snapple提供）

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