柯文哲首長有「黃金名單」　張博洋：行政院長找「館」長？

讓生命得以延續重 奇美醫院舉辦「愛‧傳承‧生命」器官捐贈宣導

▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導活動，擴大社會大眾認同器官捐贈理念，響應器官捐贈（圖／記者林怡孜攝，2023,06,28）
▲奇美醫院舉辦器官捐贈宣導活動，擴大社會大眾認同器官捐贈理念，響應器官捐贈（圖／記者林怡孜攝，2023,06,28）

記者林怡孜/台南報導

為推廣民眾對器官捐贈的觀念並提高同意書簽署的意願，奇美醫院於6月27日至6月29日在第一醫療大樓一樓大廳、二樓空橋及第三醫療大樓一樓中庭舉辦器官捐贈宣導系列活動，內容包括有獎問答、器捐同意書簽署活動、捐贈者生命故事海報展、醫療團隊人員與捐贈者故事海報展、捐贈者時光故事多媒體播放以及FB或IG打卡宣導送限量好禮，鼓勵民眾簽署器官捐贈同意書。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲奇美醫院首席醫療副院長田宇峯(左二)率領醫務秘書陳奇祥(右三)與移植醫學科主任孫定平共同簽卡宣誓響應（圖／記者林怡孜攝，2023,06,28）
▲奇美醫院首席醫療副院長田宇峯(左二)率領醫務秘書陳奇祥(右三)與移植醫學科主任孫定平共同簽卡宣誓響應（圖／記者林怡孜攝，2023,06,28）
▲奇美醫院首席醫療副院長田宇峯(左)率領醫務秘書陳奇祥(右二)與移植醫學科主任孫定平共同簽卡宣誓響應（圖／記者林怡孜攝，2023,06,28）
▲奇美醫院首席醫療副院長田宇峯(左)率領醫務秘書陳奇祥(右二)與移植醫學科主任孫定平共同簽卡宣誓響應（圖／記者林怡孜攝，2023,06,28）
奇美醫院首席醫療副院長田宇峯表示，隨著器官移植醫學的進步、生命教育的普及和各界的重視與提倡，器官捐贈已逐漸為民眾所接受，讓生命在到達終點前有更多選擇，拒絕無效醫療，生命得以善終，再次重生，遺愛人間。


奇美醫院移植醫學科主任孫定平表示，醫療院所常遇到當事者有意願，但由於家屬面臨生離死別，過於悲痛時陷入天人交戰，最後功虧一簣而無法捐贈。如果病人能夠在意識清醒時向家人清楚的表達捐贈意願並簽下「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」、「器官捐贈同意書」，那是生死兩相安的最好詮釋，所以財團法人器官捐贈移植登錄中心及病人自主推廣中心也於6月19日正式上線「器捐聲紋卡」，讓關鍵時刻可以聽見捐贈者的心聲，家屬做決策時也會更加的肯定及放心。


奇美醫院自105年12月開始，已將3D列印技術應用於器官捐贈者身上，採用3D列印技術以仿真的心臟、肝臟、腎臟、胰臟(對)、肺臟，於手術後放於捐贈者體內，彌補大體的缺憾，給予捐贈者最大尊重，也讓家屬心靈得到更多的慰藉，迄今共有38名捐贈者使用3D列印器官，使用最多的3D列印器官為腎臟(63個)，其次則為肝臟(37個)。


55歲正值壯年的王先生，某日家屬發現其倒臥於浴室，緊急送至急診醫師檢查後發現為腦動脈瘤破裂，但因腦幹衰竭呈現重度昏迷(腦死)狀態，家屬決定採取舒適照護，簽立不施行心肺復甦術同意書(DNR)。而當醫師提及器官捐贈選項時，弟弟百般難捨，為彰顯哥哥一生為善、熱情助人的精神，做了一個重大的決定「器官捐贈」。弟弟不捨表示，哥哥是個極為熱情的人，他驕傲地為哥哥做這個決定，讓哥哥成為家族中的第一位器官捐贈者，傳達大愛精神。王先生共捐出肝臟、腎臟、角膜及皮膚血管組織，幫助5個受贈者及家庭，豐富了他生命的內涵並得以延續，也讓王先生的母親不會感受到兒子的離去，思念不再空虛。

蟲蟲危機！「愛情蟲」遍佈首爾　民眾嫌「噁」打爆投訴電話

2023年《新加坡米其林指南》揭曉！新餐館、年輕廚師表現出色

早期預測成功脫離呼吸器時機人工智慧系統 提升重症病人治療水平

疫後缺工獎勵方案旅宿業兩職缺最高領15.6萬獎勵金

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀