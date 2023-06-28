讓生命得以延續重 奇美醫院舉辦「愛‧傳承‧生命」器官捐贈宣導

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奇美醫院移植醫學科主任孫定平表示，醫療院所常遇到當事者有意願，但由於家屬面臨生離死別，過於悲痛時陷入天人交戰，最後功虧一簣而無法捐贈。如果病人能夠在意識清醒時向家人清楚的表達捐贈意願並簽下「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」、「器官捐贈同意書」，那是生死兩相安的最好詮釋，所以財團法人器官捐贈移植登錄中心及病人自主推廣中心也於6月19日正式上線「器捐聲紋卡」，讓關鍵時刻可以聽見捐贈者的心聲，家屬做決策時也會更加的肯定及放心。
奇美醫院自105年12月開始，已將3D列印技術應用於器官捐贈者身上，採用3D列印技術以仿真的心臟、肝臟、腎臟、胰臟(對)、肺臟，於手術後放於捐贈者體內，彌補大體的缺憾，給予捐贈者最大尊重，也讓家屬心靈得到更多的慰藉，迄今共有38名捐贈者使用3D列印器官，使用最多的3D列印器官為腎臟(63個)，其次則為肝臟(37個)。
55歲正值壯年的王先生，某日家屬發現其倒臥於浴室，緊急送至急診醫師檢查後發現為腦動脈瘤破裂，但因腦幹衰竭呈現重度昏迷(腦死)狀態，家屬決定採取舒適照護，簽立不施行心肺復甦術同意書(DNR)。而當醫師提及器官捐贈選項時，弟弟百般難捨，為彰顯哥哥一生為善、熱情助人的精神，做了一個重大的決定「器官捐贈」。弟弟不捨表示，哥哥是個極為熱情的人，他驕傲地為哥哥做這個決定，讓哥哥成為家族中的第一位器官捐贈者，傳達大愛精神。王先生共捐出肝臟、腎臟、角膜及皮膚血管組織，幫助5個受贈者及家庭，豐富了他生命的內涵並得以延續，也讓王先生的母親不會感受到兒子的離去，思念不再空虛。