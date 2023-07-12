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中職選秀／不意外！林子偉獲選台鋼選秀狀元！年薪上看千萬

▲中華隊內野手林子偉投入中職選秀，成為選秀狀元。(圖／NOWnews資料照)
▲中華隊內野手林子偉投入中職選秀，成為選秀狀元。(圖／NOWnews資料照)

記者吳政紘/台中報導

2023中職（CPBL)選秀今（12）日晚間6時30分於台中台中頂粵吉品會場展開，根據中職選秀順序，新球團台鋼雄鷹可在第一、二輪各選2名，共4位球員，比起其他球團更有優勢，也為明年進軍中職一軍增加更多籌碼，台鋼握有狀元籤，第一輪第一順位選到目前效力美國大西洋獨立聯盟長島鴨隊的台灣好手林子偉，並沒有太讓人意外，而林子偉也在選中後，台鋼必須要支付買斷金，跟他交涉入團。

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這次選秀共有177人報名，依守備位置，分別為投手86名、捕手16名、一壘手7名、二壘手11名、三壘手11名、游擊手19名、外野手27名。

這次選秀可分為「旅外菁英組」、「名將之後」「旅日歸國」「不受限球員」「U18青棒世代」等類型，旅外戰將以林子偉、張景淯、王志庭、林暉盛受到關注。

現年29歲的林子偉，出生於高雄市那瑪夏，也是88風災的重創區域，被認為是「那瑪夏英雄」，雖然身材不高大，但速度極快，2012年時的林子偉，甚至跟當時日本隊王牌投手藤浪晉太郎對決，還敲出安打，之後他畢業跟紅襪隊簽下209萬美元（約6253萬）的大約，並在2017年上2A，並在6月24日升上大聯盟，成為「大聯盟史上台灣最年輕野手」。

林子偉成為紅襪工具人，也因為守位多元，成為球隊調度活棋，2017年他就展露頭角，隔年紅襪隊也需要他頂替多樣位置，林子偉還幫助球隊打下世界大賽冠軍。2018年林子偉的表現亮眼，還被稱為「子海嘯」（Tzunami)風潮，讓他受到關注。

根據獨立聯盟規定，台鋼選擇林子偉，也必須要支付約1萬5000美元（約46萬台幣）的買斷金。

過去中職球隊並不是沒有支付買斷金的經驗，兄弟曾在2013年買斷陳鴻文的合約，當時也創下中職首度跟大聯盟球團買斷的紀錄，金額約為5萬美元，約折合155萬台幣。

台鋼除了要支付買斷金外，林子偉的月薪也上看100萬台幣，預計可領到千萬年薪，媲美旅外先鋒「台灣巨砲」陳金鋒的薪水。

球界人士認為，林子偉的確是球星等級，目前將近30歲的年紀，也是高雄子弟兵，台鋼也需要球星，可說是一拍即合。

▲林子偉選擇參加中職選秀，個人歷年小檔案。（圖／NOWnews製表）
▲林子偉參加中職選秀，個人歷年小檔案。（圖／NOWnews製表）


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