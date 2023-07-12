中職選秀／不意外！林子偉獲選台鋼選秀狀元！年薪上看千萬

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這次選秀可分為「旅外菁英組」、「名將之後」、「旅日歸國」、「不受限球員」、「U18青棒世代」等類型，旅外戰將以林子偉、張景淯、王志庭、林暉盛受到關注。
現年29歲的林子偉，出生於高雄市那瑪夏，也是88風災的重創區域，被認為是「那瑪夏英雄」，雖然身材不高大，但速度極快，2012年時的林子偉，甚至跟當時日本隊王牌投手藤浪晉太郎對決，還敲出安打，之後他畢業跟紅襪隊簽下209萬美元（約6253萬）的大約，並在2017年上2A，並在6月24日升上大聯盟，成為「大聯盟史上台灣最年輕野手」。
林子偉成為紅襪工具人，也因為守位多元，成為球隊調度活棋，2017年他就展露頭角，隔年紅襪隊也需要他頂替多樣位置，林子偉還幫助球隊打下世界大賽冠軍。2018年林子偉的表現亮眼，還被稱為「子海嘯」（Tzunami)風潮，讓他受到關注。
根據獨立聯盟規定，台鋼選擇林子偉，也必須要支付約1萬5000美元（約46萬台幣）的買斷金。
過去中職球隊並不是沒有支付買斷金的經驗，兄弟曾在2013年買斷陳鴻文的合約，當時也創下中職首度跟大聯盟球團買斷的紀錄，金額約為5萬美元，約折合155萬台幣。
台鋼除了要支付買斷金外，林子偉的月薪也上看100萬台幣，預計可領到千萬年薪，媲美旅外先鋒「台灣巨砲」陳金鋒的薪水。
球界人士認為，林子偉的確是球星等級，目前將近30歲的年紀，也是高雄子弟兵，台鋼也需要球星，可說是一拍即合。