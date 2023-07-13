以色列男住台灣22年！最討厭聽見「這3字」：讓人感覺很煩
隨著交通科技逐漸發達，地球村的概念早已經被實踐。近年更有許多外國人，來到台灣長住，除了點出雙方的日常生活差異之外，也很常順便幫台灣做觀光宣傳。近期YouTuber「花椰菜」，訪問一位長住台灣22年的以色列朋友Nir，他對台灣各種方面都讚譽有加，在台灣最愛聽到的一句話是「哇嘎哩共」，唯一不能接受台灣人很愛講這「3個字」。
記者潘毅/綜合報導
Nir被訪問時提到，目前移居台灣22年，比起家鄉以色列，反而更為了解台灣文化與習慣，最受影響的就是耐心，台灣人較有耐心，做錯事不會馬上指責，反而選擇盡量理解與溝通，讓他學到與人的相處更有耐心。這讓身為俄羅斯人的花椰菜也贊同，直言同鄉的人就很容易為了一點小事暴怒。
Nir也提到，自己2個月前他開車經過一條窄巷，與另一位駕駛發生擦撞，雖然他的車上沒有安裝行車紀錄器可以佐證，但面對警察時對方竟先主動認錯，讓他覺得「台灣人很誠實」。也對於台灣「考試不能吃牛」的習慣很是印象深刻，因為台灣人考前會去拜拜，祭拜的神明騎的就是牛，「我覺得這很酷」。
但上面說完了各種優點後，Nir也坦言，台灣人有一點讓他很不喜歡，就是常常把「沒辦法」這三個字掛在嘴邊，Nir解釋「沒辦法」字面上的意思是「無法做到」，但實際上卻是「我不要做這個事情」，這個回答讓他覺得很煩。花椰菜也在一旁附和表示，「沒辦法的意思，完全無法翻譯成英文或俄文」。