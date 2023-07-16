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昔婚禮掀「藍黑色or白金色」洋裝大戰暴紅　老公涉嫌殺妻未遂被捕

▲蘇格蘭夫妻凱爾（左）和葛瑞絲2015年因岳母婚禮穿的洋裝照，究竟是「藍黑色」還是「白金色」讓全球200萬人吵翻暴紅。凱爾如今被控殺妻未遂被捕。（圖／翻攝艾倫秀YouTube）
▲蘇格蘭夫妻凱爾（左）和葛瑞絲2015年因岳母婚禮穿的洋裝照，究竟是「藍黑色」還是「白金色」讓全球200萬人吵翻暴紅。凱爾如今被控殺妻未遂被捕。（圖／翻攝艾倫秀YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

還記得一張讓全球200萬人吵翻究竟是藍黑色還是白金色的洋裝照嗎？掀起這場論戰的蘇格蘭男子，2015年上傳岳母在婚禮中穿的洋裝照，意外引起全球網友激辯，他也因此一夕之間聲名大噪，甚至被邀請參加美國知名節目「艾倫秀」，如今他卻傳出「涉嫌謀殺妻子未遂」被捕。

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38歲蘇格蘭男子凱爾（Keir Johnston）2015年2月與妻子葛瑞絲（Grace Johnston）結婚時，他岳母分享一張準備在婚禮上穿的洋裝照片，不料2人與親友因為洋裝的顏色發生爭論，連婚禮樂團都加入討論，還差點忘了表演。

▲凱爾岳母婚禮穿的洋裝照，究竟是「藍黑色」還是「白金色」讓全球200萬人吵翻爆紅。（圖／翻攝Tumblr）
▲凱爾岳母婚禮穿的洋裝照，究竟是「藍黑色」還是「白金色」讓全球200萬人吵翻暴紅。（圖／翻攝Tumblr）
婚禮後，凱爾將洋裝照片上傳Tumblr，問網友洋裝是「藍黑色」還是「白金色」，掀起全球論戰，夫妻倆紅到上美國知名節目「艾倫秀」，也讓該件洋裝賣到缺貨。

不過，英國《The Guardian》昨報導，葛瑞絲指控凱爾根本是恐怖情人，對她家暴已長達11年之久，甚至在2019、2022年2度試圖勒斃她，也多次在家中朝葛瑞絲揮刀恐嚇，並強行控制葛瑞絲的財務與行動自由，不讓對方與其他朋友甚至親戚往來。

凱爾近日被依「涉嫌謀殺未遂」逮捕送辦，不過他10日在格拉斯哥高等法院出庭時否認一切指控，案件後續將持續進行聽證會庭，並於2024年正式審判。

▲葛瑞絲指控凱爾根本是恐怖情人，對她家暴已長達11年之久。（圖／翻攝葛瑞絲臉書）
▲葛瑞絲指控凱爾根本是恐怖情人，對她家暴已長達11年之久。（圖／翻攝葛瑞絲臉書）
而那件引發色彩爭議的洋裝，國外網站《BuzzFeed》做出了網路民調，吸引超過200萬人投票，共有140萬人、約72%支持「白金色」，55萬人、約28%支持「藍黑色」。不過，該件洋裝的設計師曾出面受訪，證實洋裝是藍色跟黑色

為何被把藍黑色洋裝看成白金色？光學專家曾說：「這個現象叫做『色彩恆常性』，我們每天都會遇到。」簡單說就是，人的大腦會因為環境光源而矯正對顏色的判斷，有些人會忽略藍色光源，就會看到白金；如剔除了金色光，則會將洋裝看成是藍黑色

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