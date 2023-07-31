打炒房法上路首月！全台房市交易增2%　總價1000至1500萬元最熱門

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若與去年7月同期相比，全台房市交易量增18%，除了台北成長5%，年增幅僅個位數外、其餘六都均成長超過一成，新北增加14%，桃園成長19%，新竹縣市量增11%，台中以南三都量增幅度均逾二成，台中增加29%，台南量增24%，高雄則成長25%。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近期經濟數據表現不如預期，加上打炒房房市政策陸續推出，投機客退出市場，房市回歸供需基本面，目前交易以自住首購與換屋需求為主力，而在通膨預期下，部分長期置產族群也有進場跡象。
觀察7月民眾看屋量仍高，與6月相比成長約一成，但出價、付斡意願略降，猶豫期拉長，出價較為保守；但近期台股持續高檔震盪，增加屋主對價格的期待，讓價意願低，買賣雙方價格認知持續拉鋸，讓7月房市交易量較6月小增2%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，政府雖然嚴格打擊非自用行為，但對於首購房貸等政策仍釋出善意，加上股市受惠AI題材有波亮麗走勢，有利房市交易穩定，不過觀察房市在自用當道的趨勢下，淡旺季狀況似乎愈來愈不明顯。
他說，7月房市成交最熱的還是總價1000到1500萬元，每4間交易就有1間在這總價帶，北市同樣是首購當道，總價1000到2000萬元交易占比最多，將近4成，新北也是總價1000到2000萬元交易占比最高，比例超過5成，桃園市則是700到1500萬元占比接近6成，新竹則是總價700到2000萬元交易最多，台中市、台南市與高雄市，都是總價700到1500萬元的交易最多。
與此同時，台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2023年7月六都和新竹縣市的價量變化，交易量增4.1%，價格小修0.3%，較去年同期，交易量年增10.2%，價年增4.2%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，下半年雖有平均地權條例修法，加上央行第二屋信用管制抑制過熱交易，同步又祭出青年安心貸款2.0提高優惠，政府一手打炒房，一手助買房，市場呈現「投資收手，自住出手」的狀況，根據台灣房屋和中央大學合作的「購買房地產時機」指標調查，「購買房地產時機」指標為107.35點，較前月上升2.10點， 兩項指標皆落於100點以上樂觀區，顯示現在房市環境逐漸趨向「自住友善」。
但是，住商機構統計旗下成交狀況則有不同發現，指七月交易量比六月減少5.9%，但比去年同期增加2.18%，區域表現上除桃園、台中外，其他各都均優於去年同期，相較上月表現，新北量增7.4%，其餘區域觀望意味濃。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，本月為平均地權條例上路後第一個月，由於規定眾多，買方觀望氣氛濃厚，影響交易熱度。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡也認為，過往經驗只要有新法上路，交易量多會提前反應，平均地權條例對於讓七月份交易盤整，但目前仍未看到足以讓屋主降價的關鍵破口，也讓成屋交易市場更顯冷清。
此外，據內政部最新統計，今年上半年全台建物買賣移轉棟數13.89萬棟，年減18.7%，持續量縮但幅度已收斂。陳金萍提醒，下半年雖有總統大選干擾，但觀察7月的房市交易並未出現明顯衝擊，價格仍是房市交易關鍵，房價在通膨預期下，難有下跌空間，預期房價持平至小幅緩漲，上下波動的狀況將持續。
曾敬德也認為，房市雖然進入盤整期，但房價波動幅度不大，呈現價盤量穩的狀況，未來若是股市氣氛不錯，則房市表現應該會維持相對穩定，新青安房貸雖然不至於刺激新的需求產生，但對於首購族仍相對優惠，但總統大選還是年底前的不確定因素，可觀察對於房市短期信心是否產生干擾。
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