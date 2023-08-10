氣泡清酒獲雙金賞！兵庫184年歷史老酒造釀　二次發酵引華麗氣泡

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擁有184年製酒歷史的富久錦株式会社，其實約20年前就推出氣泡酒，在歷經三年半的開發，才研發劃時代的氣泡清酒「祝泡」，開發的條件包括「瓶內二次發酵」、「無濁」、「熟成」、「與食物相容」和「手工製作感」。口感則設定了「不帶吟釀香氣」、「不甜」、「平衡口感中的風味和酸度」、「熟成改善」、「複雜感」和「輕快的口感」。
富久錦株式会社社長稻岡敬之也表示，這款氣泡酒製造工藝與香檳相似，從最初的純米酒釀造到二次熟成，需要約1.5至2年的時間。透過溫度、時間和環境的結合，第一次熟成讓味道安定、提取美味，這個過程形塑了味道的骨架。
第二次熟成是將泡沫與液體結合，通過熟成過程為酒質帶來風味，還能製造出美麗氣泡。也因而發現，通過自江戶時代就盛行的「生酛釀造」即可製造出氣泡且不因氣泡而增強苦味。因此也可說，「祝泡」是一支遵循古老製法誕生的新時代氣泡酒，也果然於今年更獲2023 IWC金賞肯定。
至於讓它獲標籤設計類獲首獎外型，是以「華麗的泡泡」為設計概念，回應清酒以米為原料所製成的「白色」意象，並藉由浮凸表現細緻的氣泡感，展現出華麗泡泡與慶祝感，也貼合這款酒名「祝泡」。
另外，想更研究清酒的，可參考大倉久和大飯店因應開業11週年而舉辦的首波慶祝活動，與日本知名百年錫器精品品牌「能作NOUSAKU」合作，攜手打造「錫の饗宴」特別企劃。
8月19日(六)與8月20日(日)舉辦「上生菓子手作」及「以錫品酩」的日本文化體驗活動。邀請「潮SAKE」作者、日本酒侍酒師—陳建偉老師和歲時亭和菓子的創辦人—渡部弘樹老師一同以工藝、品味、藝術三個方面帶入課程，活動的內容將結合能作的純錫器皿，並在日本酒與和菓子的兩位專家引領之下，與消費者分享高岡錫器的傳統鑄造技術、日本酒蘊藏的風味魅力、以及和菓子藝術所呈現的四季之美。
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