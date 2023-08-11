粵菜名廚餐會「人均最高1萬8千」座位已狂賣8成 4萬元吉品鮑售罄
台灣人愛吃港式料理，不論大菜小點都很受歡迎。在台灣曾獲米其林餐盤推薦的漢來名人坊，其明星主廚鄭錦富「富哥」將來台舉行見面餐會，並帶來13頭日本吉品鮑(12顆)，一顆售價4萬2000元，目前確認已被老主顧被搶訂一空，而餐會每人8800~1萬8,800元，總預訂人數也已近８成。台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，則於即日起至9月28日，推出「靓港點」平日午間飲茶套餐，售價899元+10%，共計可一次品味11道以上的港式點心。
記者葉盛耀/綜合報導
漢來名人坊表示，因13頭日本吉品鮑銷售速度太快，富哥這次特別加碼帶來了頂級4頭花膠皇，富含高級膠原蛋白的花膠是男女老少都很適合的珍貴補品，富哥挑選的花膠是使用「赤嘴鰵魚」又稱「黑鮸」的頂級佳品，俗話說「有錢吃鮸，沒錢免吃」，一片黑鮸花膠售價高達8萬元，一開放預訂就售出8片，但數量有限。
漢來美食中餐品牌總經理羅嶸和富哥此次特別開出三款極品套餐，價格分別為8800元、1萬1800元及1萬8,800元，以海味四寶「鮑參翅肚」與日本海膽、日本A5和牛等高級食材入菜，高檔食材搭配雙廚廚藝，目前已被預訂8成。富哥此次來台時間從8月18日到9月14日，將依序在名人坊高雄店、台南店、台中店、敦南店和世貿店，每間分店各舉辦8-10場餐會。
漢來美食與香港名人坊富哥於2015年簽訂品牌代理合約，8年時間裡在台灣將名人坊開枝散葉，開出6家分店（台北3店、台中1店、台南1店、高雄1店）年營收高達7.8億元，是目前全台最大的高級粵菜連鎖餐廳。大直店因百貨政策現已停業，現剩5家分店，台中分店更曾獲米其林餐盤推薦/入選餐廳的肯定。
另外，台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理則推出平日午間優惠套餐，即日起至9月28日，「靓港點」平日午間飲茶套餐售價899元+10%，共計可一次品味11道以上的港式點心，像是燒賣一次就有6款口味，還有蘿蔔糕與主食和香珍珠雞，搭配甜點與甜品「仙草冰糖燉水梨」，整套餐可吃超飽。
這套餐以高檔的「花膠慢火煲例湯」作開頭，其中最經典的堪稱招牌「港式燒賣六品」，一次可嘗到魚子燒賣皇、鳳尾蝦燒賣皇、蛤蜊燒賣皇、麻辣燒賣皇共4款燒賣，還有晶瑩鮮蝦餃、蟹黃鮮蝦餃。套餐中另還有鮮蝦腐皮捲、鮮蝦韭菜盒、港式叉燒酥等精美點心。