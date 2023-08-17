日本名店來台+1！「奧芝商店」快閃晶華 北海道第一家蝦味湯咖哩
▲日本的北海道名店「奧芝商店」進駐晶華酒店，於明(18)日至9月10日短期快閃，以蝦味咖哩湯頭搭配北海道鱈場蟹、波士頓龍蝦、十勝A5和牛漢堡排、厚切鮭魚和帶骨嫩雞腿肉等五款主食選項，每套880元起。（圖／記者葉盛耀攝）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-08-17 19:38:05
北海道的湯咖哩，是去到日本北端的旅客幾乎都會品嘗的美食，台北晶華酒店就大力邀請到以蝦味湯咖哩風靡全日本的北海道名店「奧芝商店」進駐，時間為明(18)日至9月10日，是首度跨海來台快閃，設點於飯店中庭azie餐廳及地下三樓三燔本家，推出限定套餐與鍋物，以獨特的蝦味湯咖哩佐配5款主菜選擇，並配佐白飯、飲料等規劃成個人套餐，最低880元起。另外，近期來台的海外名店還有「Basuku」，為加州知名的巴斯克乳酪蛋糕品牌，即日起可在新光三越官網、TASTE by MMHG官網開始預購。
台北晶華酒店表示，此次「奧芝商店」快閃活動，台灣消費者將可原汁原味的品嘗到使用2,000隻甜蝦頭與十數種香料熬製而成的蝦味咖哩湯頭，搭配北海道鱈場蟹、波士頓龍蝦、十勝A5和牛漢堡排、厚切鮭魚和帶骨嫩雞腿肉等五款主食選項，每套880元起。另外，三燔本家則是推出點用任一鍋物加價399元，即升級湯咖哩火鍋的超值優惠。除了在餐廳享用，上述套餐以及空運來台的冷凍湯底也將同步於「晶華美食到你家」網站販售。 此次來台快閃晶華的「奧芝商店」，是北海道第一家以蝦味熬製湯咖哩的朝聖名店，店至今已傳至第三代，祖母奥芝フジ子(奧芝富士子)女士以前常常煮 ▲「奧芝商店」進駐晶華酒店，湯咖哩中除了主菜還有多樣蔬菜，並搭配小菜、拉昔與白飯做成套餐。（圖／記者葉盛耀攝） 蝦頭湯給家人當晚餐補元氣，而媽媽奧芝順子則發揮巧思將蝦頭入高湯，取代一般常見的雞骨或豬骨作為熬製高湯的原料，並加入薑黃、孜然、香菜、豆蔻、丁香、月桂、辣椒等十多種香料調味，長時間熬煮後，蝦味菁華於沸騰的鍋中緩緩釋放，湯頭辛香開胃不膩口。
現任社長奧芝洋介則將獨門風味商品化，商品推出後大受好評店內店外期待品嘗的人龍絡繹不絕、詢問度也十分踴躍，自此引領蝦味湯咖哩的風潮。期間限定的湯咖哩美食活動將於兩間餐廳舉辦，一樓的azie餐廳推出以奧芝商店直送的鮮甜蝦湯湯咖哩為底，選配多種主菜，佐以北海道男爵馬鈴薯以及茄子、紅蘿蔔、玉米筍、蓮藕等大量本地根莖類蔬食。
主廚建議的正宗日式湯咖哩吃法是以湯匙挖取米飯後，浸入湯汁中使其充分吸收後再就口食用，也提醒食客可以將隨餐附上的檸檬角擠汁淋在白飯上享用，有助清爽解膩。蝦粉是將熬煮後的蝦頭磨粉調味、適度撒在湯汁上調味、更添鮮味。套餐中更包含經典拉昔(Lassi)，是源自印度的一種優格飲品，將全脂優格與鮮果調製成濃稠的類奶昔，香醇酸甜的口感與滋味被公認為是搭配湯咖哩不可或缺的增味飲料。 ▲帶骨嫩雞腿肉搭配獨特口味的蝦味湯咖哩，風味同樣也是相得益彰。（圖／記者葉盛耀攝） 近期來台快閃的名店還有「Basuku」，在美國加州灣區創下40秒賣出140顆，相當於1秒賣出3.5顆紀錄，以流心巴斯克乳酪蛋糕聞名，由米其林級美食電商品牌「TASTE by MMHG」引進，一日快閃台灣。即日起可在新光三越官網、TASTE by MMHG官網開始預購，同步開賣台灣限定芝麻口味。8月19日則將於新光三越A9館一樓，開辦一日快閃實體門市現場販售，並開放現場取貨。 ▲北海道湯咖哩「奧芝商店」首度跨海來台快閃，於台北晶華酒店的中庭azie餐廳及地下三樓三燔本家推出限定套餐和鍋物。（圖／記者葉盛耀攝） ▲加州BASUKU「流心巴斯克」蛋糕，宛如舒芙蕾的爆漿美味。（圖／TASTE by MMHG提供）