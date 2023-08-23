自攜購物袋享優惠 新店中正路菜市場首推「不塑之客」拚環境永續
為了推動民眾減少使用塑膠袋，達到環境永續的效益，新北市新店中正路傳統市場今（23）日宣布，將自8月24日至9月14日期間每週四，總計4天進行「中正攤商不塑之客」減塑公益活動，只要在活動當日攜帶環保購物袋並下載新北幣優惠券（NewTaiPAY），即可獲得價值100元的新北幣優惠券，更能在市場的合作商家享有優惠消費。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府市場處長李長奎表示，透過傳統市場首度推廣減塑，改變民眾的刻板印象，重塑傳統市場也兼具環保及人情味的形象，鼓勵民眾響應環保，更能帶動傳統市場的人潮，活絡市場購買人氣。
新北市政府環保局指出，今年5月1日就已實施新北市境內飲料店不提供塑膠一次性的飲料杯，本次由市府與民間傳統市場首次合作試辦「不塑之客」，在中正路傳統市場的攤商店家自行發起減塑活動，活動期間民眾在中正傳統市場內攜帶環保購物袋並下載NewTaiPAY，即可獲得價值100元的新北幣優惠券，也能得到合作商家享有優惠的消費。
本次活動現場也提供rebag箱，如有民眾忘記攜帶購物袋也可以無償借用，無論有否自行攜帶環保袋或向rebag箱借用回收購物袋，在消費購物後都可到中正路與建國路交叉口、中正路262巷口的仁愛市場、中正路280巷口（愛明眼鏡）及中正路284巷口（富泰雜糧行）等4個慈濟志工服務站，再領取25元新北幣優惠券加碼獎勵，服務站也會再贈送由環保局提供可保鮮蔬果的白報紙，歡迎民眾踴躍參與。