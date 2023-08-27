買大樓最好的不是頂樓！過來人狂推「這層」 兼顧視野價格更便宜
買房子是人生大事，因為是筆金額龐大的買賣，因此多數人在做出決定之前，一定會考量周全。近年來大樓越蓋越多，就有民眾好奇，因為每個樓層都有不同的優缺點，但究竟大家最喜歡的是哪一層？而眾多網友的答案中，頂樓卻不是唯一答案，另一熱門選項「兼顧視野、價格也更便宜」。
記者潘毅/綜合報導
一位網友在論壇Dcard上發起討論「現在買房選樓層也是一門學問，二樓很多都有露天陽台，但有路邊噪音問題，頂樓、次頂樓則景觀最優，但被太陽直曬，夏天冷氣費驚人，如果大家要買房，會選擇哪一層樓呢？」
討論文隨即引發熱議，不少網友紛紛給出答案「預算考量，最後買四樓」、「頂樓沒人吵，可是下雨聲音滿明顯的」、「目前住頂樓，購入時屋齡約1年，看出去視野好也不怕樓上吵我覺得滿不錯的，當初購屋時有聽人說頂樓容易熱之類的，但房仲有說目前比較新的房子頂樓的隔水隔熱都有特別加強不用擔心」。
而在眾多意見中，被點名最多次的則是「8樓」，其中原因也曝光「總樓層13樓，喜歡8樓，剛好也是吉利的數字」、「目前住8樓，3-5樓對我來說比較剛好，上班時間不喜歡等電梯」、「8樓這種中間樓層最好，不用怕路邊噪音，還兼顧視野，遇到電梯保養或停電，影響不會那麼大」。
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