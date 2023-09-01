不需要溫水泡了！「1飲料」泡奶粉他喝上癮：贏過手搖店
不少人因為每次購買大瓶的牛奶都無法在效期喝完，因此都會選擇經過乾燥過後的奶粉，大幅延長保存期限，雖然大多奶粉都使用熱水去沖泡，但是炎炎夏日「熱牛奶」還是有些難以入口，於是可能會加入冰塊降溫。不過近日就有網友發現自家奶粉可以用冰水、甚至是冰紅茶沖泡，會泡出超濃郁的鮮奶茶，讓他一喝就上癮，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」貼文指出「最近突然發現媽媽在喝的奶粉可以用冰水來沖泡，解決夏天難入口的問題，前幾天想說都可以用冰水泡了，試試看用冰紅茶泡行不行，結果真的成功泡開，瞬間變成一杯鮮奶茶」。
該網友表示「完全不需要任何的熱水加上冰塊，就是直接冰紅茶+奶粉就可以，這樣沒有任何水分的奶茶超級無敵濃郁，感覺拿去手搖店都可以取名冰泡奶茶之類的，真的很香，如果你家的奶粉也是買到可以冰水沖泡的話，夏天分享這喝法給大家，濃郁又消暑！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「那看來是買到可以冰泡的奶粉，有些奶粉根本不能用冰水」、「我也是這樣泡，不過我很早就發現了，我都加冰咖啡、冰紅茶等等，超好喝」、「我都加入冰咖啡，直接變濃郁拿鐵超好喝」、「要買對奶粉，不然有些冰水會結成一坨喔」、「竟然有冰水可以泡的奶粉了? 我小時候用過巧克力牛奶泡奶粉，被我媽罵爆哈哈」、「也可以試試看冰綠茶，會變奶綠」、「拿來泡咖啡+1，超級好喝又濃郁」。