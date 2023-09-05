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木新市場、區民活動中心天花板坍塌　市議員批市府決策緩慢無效率

▲木新市場2樓區民活動中心天花板坍塌。（圖／王欣儀辦公室提供）
▲木新市場2樓區民活動中心天花板坍塌。（圖／王欣儀辦公室提供）

記者邱新博／台北報導

台北市議員王欣儀今（5）日指出，文山區木新市場2樓的區民活動中心，1日上午發生天花板突然大片坍塌，掉落許多石塊，因為地點就在電梯口，有搭乘電梯民眾險些被砸傷，此外由於海葵颱風剛離開，當地里長發現地下室漏水情況嚴重。王欣儀不滿表示，台北市市長處從去年就在會勘木新市場，但到現在都沒下文，也讓王批評市府決策緩慢、毫無效率。

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市議員王欣儀指出，木新區民活動中心因氯離子超標，長期存在公安問題，近13年來修修補補，卻還是反覆坍塌、漏水，市府卻拿不出根本解決辦法，數百民眾每天進出都處在隨時可能坍塌的危險中，還好這次的崩塌沒釀成人員傷亡。

王欣儀說，去年10月木新區民活動中心就曾因鋼筋裸露、天花板脫落、漏水及廁所破舊等嚴重問題辦理會勘，今年5月木新市場2樓經過結構技師評估，氯離子含量過高，且混凝土剝落、鋼筯裸露及天花板掉落情況嚴重，不建議2樓空間繼續使用。

王欣儀不滿指出，市場處決定6日才要針對屋頂防水整修工程估價案辦理現場會勘，她不解從去年會勘到現在，為何估價估了快一年還沒下文；王欣儀批評，市府決策緩慢、毫無效率，等到事情大條了，才想到趕快亡羊補牢。

王欣儀進一步表示，木新區民活動中心每天約有10個班隊在此上課，進出人數至少2、300人，目前所有的課程皆只好暫停進行；但因區公所經費有限，只能針對內部裝潢稍做局部修補，在安全上還是有很大的隱憂；她認為在短期措施上，市府應儘快統籌規畫、經費到位以降低海砂屋危樓加鉅。

王欣儀表示，木新市場2樓已破爛不堪，若市府一拖再拖、擺爛不處理，當建物再遇到更嚴重的地震或颱風不堪負荷時，屋頂天花板可能又會垮下來，為了人民生命安全，她要求市府應積極正視處理，儘快完成修繕作業，以免發生更嚴重的崩塌意外。

對於木新區民活動中心電梯出入口輕鋼架掉落案，台北市民政局回應，文山區公所於事發當天即派員前往確認現況並管制出入口，同時通知班隊停課及更換場地相關事宜，目前暫先關閉區活未開放。區公所已請廠商前往處理，先行巡查場地安全，並儘速修繕輕鋼架；後續整體建物防水補強工程配合市場處規劃辦理。

市場處表示，針對木新市場大樓，短期內會先以整修為主，像是屋頂修繕等工程，中長期將以改建後搬回原址為目標，並會尋找附近合適地點當為中繼市場。

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