木新市場、區民活動中心天花板坍塌　市議員批市府決策緩慢無效率

我是廣告 請繼續往下閱讀
王欣儀說，去年10月木新區民活動中心就曾因鋼筋裸露、天花板脫落、漏水及廁所破舊等嚴重問題辦理會勘，今年5月木新市場2樓經過結構技師評估，氯離子含量過高，且混凝土剝落、鋼筯裸露及天花板掉落情況嚴重，不建議2樓空間繼續使用。
王欣儀不滿指出，市場處決定6日才要針對屋頂防水整修工程估價案辦理現場會勘，她不解從去年會勘到現在，為何估價估了快一年還沒下文；王欣儀批評，市府決策緩慢、毫無效率，等到事情大條了，才想到趕快亡羊補牢。
王欣儀進一步表示，木新區民活動中心每天約有10個班隊在此上課，進出人數至少2、300人，目前所有的課程皆只好暫停進行；但因區公所經費有限，只能針對內部裝潢稍做局部修補，在安全上還是有很大的隱憂；她認為在短期措施上，市府應儘快統籌規畫、經費到位以降低海砂屋危樓加鉅。
王欣儀表示，木新市場2樓已破爛不堪，若市府一拖再拖、擺爛不處理，當建物再遇到更嚴重的地震或颱風不堪負荷時，屋頂天花板可能又會垮下來，為了人民生命安全，她要求市府應積極正視處理，儘快完成修繕作業，以免發生更嚴重的崩塌意外。
對於木新區民活動中心電梯出入口輕鋼架掉落案，台北市民政局回應，文山區公所於事發當天即派員前往確認現況並管制出入口，同時通知班隊停課及更換場地相關事宜，目前暫先關閉區活未開放。區公所已請廠商前往處理，先行巡查場地安全，並儘速修繕輕鋼架；後續整體建物防水補強工程配合市場處規劃辦理。
市場處表示，針對木新市場大樓，短期內會先以整修為主，像是屋頂修繕等工程，中長期將以改建後搬回原址為目標，並會尋找附近合適地點當為中繼市場。