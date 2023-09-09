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全台首家新潟主題料理開箱！聘20年日籍主廚　越光米釜飯爆吃兩碗

▲號稱擁有最多種類日本清酒的SAKEMARU團隊，由阿部社長親自籌備多年，終於開設了餐廳「季肴酒 駄介 Dasuke by Sakemaru」，並邀請了20多年經驗的主廚高橋優介，推出全台首家以日本新潟當地料理為主的餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）
▲號稱擁有最多種類日本清酒的SAKEMARU團隊，由阿部社長親自籌備多年，終於開設了餐廳「季肴酒 駄介 Dasuke by Sakemaru」，並邀請了20多年經驗的主廚高橋優介，推出全台首家以日本新潟當地料理為主的餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

在臺號稱擁有最多種類日本清酒的SAKEMARU團隊，由阿部社長親自籌備多年，終於開設了餐廳「季肴酒 駄介 Dasuke by Sakemaru」，並邀請了20多年經驗的主廚高橋優介，推出全台首家以日本新潟當地料理為主的餐廳，加上還有日本酒精準佐餐，很是令人驚艷。菜單包含單點菜，佐配單點酒款，並有無菜單料理型式，每人3880+10%元。

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新開設的「季肴酒 駄介」，主廚高橋優介與SAKEMARU阿部社長同樣都來自日本新潟，原來兩人是青梅竹馬，原本在當地經營割烹料理店，被阿部社長打動而來到台灣。台灣人可以藉其料理，嘗到新潟美食文化獨特的精髓。再加上在臺灣號稱擁有最多種類日本清酒的SAKEMARU助攻，在「駄介」更能享受到與料理與清酒完美搭配體驗。

▲來到「季肴酒 駄介 Dasuke by Sakemaru」，不但有美味新潟風格料理，還有豐富的日本酒酒藏可選擇。（圖／記者葉盛耀攝）
▲來到「季肴酒 駄介 Dasuke by Sakemaru」，不但有美味新潟風格料理，還有豐富的日本酒酒藏可選擇。（圖／記者葉盛耀攝）
店名「駄介」在日文中讀作「DASUKE」，在新潟縣十日町市的方言意思是指「對吧」，表示肯定或同意。阿部社長說，所以「駄介」在努力打造一個充滿活力和魅力的餐廳，讓大家都會說：「駄介好啊！DASUKE！」而其中的「駄」此字，在江戶時代更是指「由馬來拉著運送酒桶」的意思。

來到「季肴酒 駄介」，可以隨意點杯日本酒，搭佐單點的下酒菜色。另外也有無菜單料理（Omakase，おまかせ），由廚高橋優介佐配菜色，每人3880+10%元，另有唎酒師搭配5款酒的pairing，價格1500+10%元。高橋優介也補充，若要說菜色全是新潟特色料理，倒不如說比較是他直接把他在當地常做、當地人也常吃的菜色，介紹給台灣人。

▲阿部社長說，「駄介」在日文中讀作「DASUKE」，在新潟縣十日町市的方言意思是指「對吧」，所以「駄介」期望打造成充滿活力和魅力的餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）
▲到「季肴酒 駄介」可以隨意點杯日本酒，搭佐單點的下酒菜色；另外也有無菜單料理（Omakase，おまかせ）。（圖／記者葉盛耀攝）
像是首道就以鮭魚卵為主題做出的開胃小菜，新潟屬鮭魚的故鄉，因此常見秋鮭、鮭魚卵，而此菜就是他們逢年過節常會吃到的冷菜。

▲首道就以鮭魚卵為主題做出的開胃小菜，清爽鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲首道就以鮭魚卵為主題做出的開胃小菜，清爽鮮甜。（圖／記者葉盛耀攝）
新潟因為靠海，也常能吃到海鮮，高橋優介覺得，在新潟當地的魚本身較結實，而台灣的較肥而嫩。因此生魚片吃法之法之外，也能烤或炸也都適合。另外，在地也講究熬煮高湯，他就以炸魚、炸豆腐搭佐勾芡過的高湯頭，再加上蘿蔔泥，燙口卻鮮美，煞是好吃。

▲以炸魚、炸豆腐搭佐勾芡過的高湯，相當燙口，卻鮮美好吃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲以炸魚、炸豆腐搭佐勾芡過的高湯，相當燙口，卻鮮美好吃。（圖／記者葉盛耀攝）
新潟的米一直享譽國際，這裡就以新潟產的越光米來做釜飯，美味果真相當銷魂，幾乎人人都可一連嗑掉兩碗。利用高湯與竹筍丁來煨煮出飽水度佳又富有Q度的白飯，加上山芹菜（鴨兒芹）與烤過的鮪魚，將之以飯匙壓碎後後拌勻品嘗，調味比坊間的釜飯較淡一些，卻更能品味出越光米飽滿的水分與米香。

▲以新潟產的越光米來做釜飯，美味相當銷魂，幾乎不分男女，人人都可嗑掉兩碗。（圖／記者葉盛耀攝）
▲以新潟產的越光米來做釜飯，美味相當銷魂，幾乎不分男女，人人都可嗑掉兩碗。（圖／記者葉盛耀攝）
另外還有創意菜「DAS BURGER 駄斯漢堡」，主廚翻玩「和牛壽喜燒」，將和牛肉片以壽喜燒醬汁煮熟，搭著裹麵漿輕炸過外表的蛋黃，一同夾入麵包中，鹹甜的滋味搭著爆漿的蛋黃液，香濃風味同樣吃起來很是過癮。

▲「駄斯漢堡」創意來自於日本的「和牛壽喜燒」，將和牛肉片以壽喜燒醬汁煮熟，搭著輕炸過外表的蛋黃，一同夾入麵包中。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「駄斯漢堡」創意來自於日本的「和牛壽喜燒」，將和牛肉片以壽喜燒醬汁煮熟，搭著輕炸過外表的蛋黃，一同夾入麵包中。（圖／記者葉盛耀攝）
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