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調酒冠軍張哲瑋客座Asia49！4酒款搶先看　在地食材結合太空意象

▲Asia49邀請調酒冠軍張哲瑋客座，9月27日晚間推出4款特色酒飲。（圖／業者提供）
▲Asia49邀請調酒冠軍張哲瑋客座，9月27日晚間推出4款特色酒飲。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

位於板橋百揚大樓49樓的新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」，坐擁360度高空美景，9月27日晚間8時將邀請榮獲調酒界奧斯卡「World Class世界頂尖調酒大賽」2021台灣冠軍張哲瑋（Mars Chang）回歸客座，以太空意象結合在地食材，呈現4款特色酒飲。

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多次拿下調酒賽事冠軍的張哲瑋，同時也在今年「世界頂尖調酒大賽」躍升為評審，擅長天馬行空大膽創新調酒，經常在創作中融入社會議題、人文風情，他目前經營的兩間酒吧「To Infinity and Beyond」、「Tor Dāy」，一家便以天際的太空艙為題，另一間則是土地的台語譯音。

▲新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」請來調酒冠軍張哲瑋客座。（圖／業者提供）
▲新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」請來調酒冠軍張哲瑋客座。（圖／業者提供）
曾任職Asia49吧檯經理的張哲瑋，此次首度回歸客座，更連接「天」與「地」，帶來「花生太空人」、「宇宙香氛」、「伊果星環」、「金星下午茶」4款調酒，每杯售價均為400元，另加1成服務費。

「花生太空人」調酒能看到白色充氣手掌罩住酒杯，太空味十足。張哲瑋表示，希望客人可以跟太空人擊掌並十指緊扣，輕輕拉起手套後品飲。這杯調酒以龍舌蘭為主要酒精來源，加入新竹福源花生醬、屏東福灣可可茶、玉荷包等台灣在地食材，喝起來飽含花生、可可的堅果氣息。

▲「花生太空人」太空味十足。 （圖／業者提供）
▲「花生太空人」太空味十足。 （圖／業者提供）
美國國家航空暨太空總署NASA曾推出一款經過太空人認證、標榜還原宇宙氣味的「太空香水」，包含煙燻、蘭姆酒、臭氧、覆盆莓、火藥等味道。張哲瑋以此為靈感，調配一杯太空味調酒，取煙燻、莓果兩大元素，在濃重的泥煤威士忌中混合草莓果汁，再點綴伯爵茶、西洋梨。

▲「宇宙香氛」在泥煤威士忌中混合草莓果汁。（圖／業者提供）
▲「宇宙香氛」在泥煤威士忌中混合草莓果汁。（圖／業者提供）
▲伊果星環調酒，張哲瑋將電影《星際異攻隊》中的活體星球角色「伊果」融入調酒中。 （圖／業者提供）
▲伊果星環調酒，張哲瑋將電影《星際異攻隊》中的活體星球角色「伊果」融入調酒中。 （圖／業者提供）
▲「金星下午茶」選用黑牌威士忌搭配瑞穗蘋果牛奶，注入台南義豐冬瓜茶、咖啡。（圖／業者提供）
▲「金星下午茶」選用黑牌威士忌搭配瑞穗蘋果牛奶，注入台南義豐冬瓜茶、咖啡。（圖／業者提供）
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▲朋趣豪華露營車不指定車款，周一至周四入住4人1萬3999元起。（圖／業者提供）
▲朋趣豪華露營車不指定車款，周一至周四入住4人1萬3999元起。（圖／業者提供）
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