日本僧侶穿新袈裟！秒變《咒術迴戰》夏油傑 粉絲笑：向猴子問好
動漫《咒術迴戰》近期第二季熱播中，日本一名僧侶日前穿上全新的五條袈裟上台演講，被發現與《咒術迴戰》中反派大佬「夏油傑」撞衫，自嘲穿這樣似乎看起來「想做點什麼事」，忍不住說：「Cosplay？真是失禮，這（袈裟）可是真的！」僧侶神還原夏油傑畫面引發討論，網友笑噴「我真的是大爆笑」、「請代我向猴子們問好」。
記者徐銘穗/綜合報導
意外呈現《咒術迴戰》夏油傑真人版的，是日本淨土真宗本願寺派永明寺住持松崎智海，他21日在X（原名推特）分享新收到剛做好的五條袈裟，稱讚店家手藝好，但他也發現新袈裟的花紋設計，似乎與《咒術迴戰》中夏油傑的袈裟神似，笑說：「Cosplay？真是失禮，這可是真的。」
隨後，松崎智海穿著這身新袈裟上台演講，畫面曝光後果真在網路掀起討論，網友笑瘋「原來真的有這種款式的袈裟，感謝您提供真人版」、「有那麼一瞬間，我真的以為你在Cosplay夏油傑」；也有網友拿劇情開玩笑「請代我向猴子們問好」、「要開始百鬼夜行了」。
松崎智海也再度發文說「穿著新的五條袈裟登台演講，卻變成了像夏油傑一樣的畫面」，坦言自己非本意要進行角色扮演。但他也沒放棄繼續玩梗，25日在X上傳他穿夏油傑同款袈裟吃一大坨、深咖啡色「牡丹餅（ohagi）」的照片，他雖面無表情，但卻寫道「穿新袈裟吃牡丹餅都變得更美味了」，讓網友再度笑噴。