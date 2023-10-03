不斷更新／小犬颱風加速中！高雄納入陸上警戒區　中心明深夜登陸

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📍2023／10／03 14:30
小犬颱風速度緩緩增加，中央氣象局陸上警報警戒範圍增加高雄市，小犬暴風圈目前正進入台灣東南部海域和巴士海峽，風圈預計今日深夜至明（4）日清晨接觸台灣陸地，明日深夜至週四（10月5日）清晨，中心會在台東至恆春半島一帶登陸。
📍2023／10／03 13:00
小犬颱風首波風雨預報！3區達停班標準
小犬颱風逐漸逼近台灣，明（4）日起各地雨勢將開始加大，根據中央氣象署今（3）日下午1時發布的最新風雨預報資料顯示，從今日到週五（10月6日）颱風影響期間，花東山區總雨量預估可達1100毫米，至於停班停課的機率，未來24小時雨量並未有縣市達標準，風力則是蘭嶼綠島、澎湖達放假標準。
📍2023／10／03 12:30
小犬颱風挾「強風大浪」先殺到台灣
小犬颱風3日12時位於鵝鑾鼻東南東方約430公里的海面上，除了降雨在明（4）日開始會劇烈影響外，氣象署簡任技正伍婉華也特別提醒，風浪的影響在今日開始就會變得明顯，氣象署也已發布「陸上強風特報」，桃園至台南都將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將有4至6米的浪高。
📍2023／10／03 11:30
中颱小犬發陸上警報！暴風圈最快「明清晨觸陸」
小犬颱風在發布陸上警報後，最快明日清晨上午陸地，中心登陸時間則落在明日深夜至週四清晨，目前預估小犬颱風登陸後，在台灣待5至6小時就會從台灣西南部出海，由於小犬的暴風圈並不小，因此陸上警報的範圍也會陸續擴大，登陸這段期間全台大部分縣市都會被暴風圈籠罩。
📍2023／10／03 10:00
小犬颱風在家門口！暴風圈恐籠罩新竹以南、東半部
小犬颱風已經行進到台灣家門口，中央氣象署今（3）日將發布陸上警報，預估週四（10月5日）上午有機會在台東或恆春半島登陸，天氣風險公司分析師吳聖宇也指出，小犬颱風登陸期間，暴風圈可能會籠罩新竹以南、宜蘭以南地區，雨勢以東半部及南部山區影響最大，尤其是花蓮、台東山區，在明（4）日至週四之間，可能有超大豪雨發生的機會。
📍2023／10／03 08:30
小犬颱風路徑撲台！最快11:30發陸警
中央氣象署簡任技正伍婉華指出，小犬颱風暴風圈還有擴大趨勢，若未來幾小時路徑無太大變化，將在今（3）日中午前後發布「陸上颱風警報」，最快的時間點是上午11時30分，首波警戒區可能包括花蓮、台東或恆春半島，被暴風圈接觸的縣市都有可能達到停班停課標準，會有較劇烈降雨的宜蘭也有機會，氣象署也將提供風雨預估，最後仍須由地方政府判定。
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鐘