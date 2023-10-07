移工MeToo 2／NGO編防護手冊、辦庇護中心　補移工制度缺漏

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這本「女性移工防護手冊」將以多語言方式發行，協會創辦人杜光宇受訪時表示，在長年協助移工的過程中，發現看護工的處境相對於廠工更艱難，因此才會起心動念，想要編製一本協助移工認識自我權益、保護自己的手冊。
杜光宇說，自己很早以前就想做這件事情了，但一方面因為工程浩大，一方面礙於經費，直到今年終於有德國在台協會的贊助，才開始製作手冊。手冊的內容，主要是書寫相關法規定義，也分享一些案例故事，再來就是求助管道及後續處理流程，並提醒移工如何蒐集證據、官方或民間的資源整理等。對於這些程序定義要如何寫得清楚又不無聊，杜光宇坦言很困難。
這本教戰手冊目前被翻譯成印尼、越南、菲律賓3國語言，杜光宇受訪時謙虛自評沒有做得很好，並透露手冊應該會再改版精進。無論如何，杜光宇期待這本防護指南在交給需要的移工時，能夠促使他們認識自己的權益，更期待政府的行政措施能夠跟上，「最難的不是他們知道什麼，而是因為整個制度讓他們無法去做什麼，這問題才比較嚴重。」
移工安置中心資源不足 僅能倚靠NGO專業與投入
除了編製手冊，NGO更在提供移工庇護上扮演關鍵角色。當移工遇性騷或性侵而離開原雇主家接受庇護時，安置中心便成為他們的中繼站，但這些庇護安置中心大多缺乏政策性的支持及資源。監察院就曾在2018年促請行政院，正視在台女性勞工遭性侵害案件的處理問題，其中針對庇護安置，監察院指出，被安置的外籍勞工其心理創傷遭忽視，例如安置單位沒有強制配有心理輔導的專業人員。
桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華表示，現階段要讓安置中心做到標準化的要求很困難，因為若要求開辦庇護中心的NGO去做到完善，政府便應該提供相應的經濟支持，黃姿華覺得這些NGO已經都很「佛心」地主動幫政府遞補位置，提供吃住、支持性的服務，還需要多語言的能力，可是這些中心卻沒有收到足夠的政策性支持。
黃姿華無奈地說，開辦庇護中心，其實是依靠NGO工作者自我燃燒、自我剝削在做這些事情。「如果我們覺得性騷擾防治或性侵害防治是國家級的事情，怎麼會要這些NGO燃燒自己做這些事？」
杜光宇也說，桃園市群眾服務協會有3個安置中心，同時最多可以安置80到90人，但實際上卻是，每10個向他們求助的案例中，他們的量能只能安置1人，換句話說，同一時間協會可能正在協助上百個個案，由此可知相關的資源匱乏。
面對移工受到的侵害，民間NGO團體在人力和資源有限的情況下，只能咬牙苦撐，「能救一個是一個、能幫一人是一人」，但這樣的熱情還需要有政府的政策與銀彈做後盾，才能補起家庭移工在工作安全隱憂的社會漏洞。