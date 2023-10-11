廣州街夜市最大謎團！阿伯擺攤賣紙35年 在地人驚曝：很多房地產
台灣的特色之一就是有許多夜市，每晚都有許多不同商家出來擺攤。近日「流氓藥師 劉信和」就在臉書貼出一個賣紙攤販，表示從小到大都看到同一個阿伯固定在廣州街夜市賣紙，至今已經超過35年，很好奇對方「怎麼靠賣紙過日子？」貼文曝光後立即引起熱議，有知情網友透露「其實他們家主業是隔壁冬瓜茶，那個真的是便條紙」，也有人爆料阿伯當年靠賣紙賺了不少錢，買了好多棟房地產。
記者賴禹妡／綜合報導
「流氓藥師 劉信和」9日在臉書粉專寫下「廣州街夜市十大謎團之首－賣紙的阿伯」，表示他從小到大在廣州街及梧州街交叉路口都會看到一個阿伯固定在賣紙，「看了30幾年我還是搞不懂，到底誰會在夜市買紙？又怎麼靠賣紙過日子？」
劉信和還補充，他的爸爸民國77年開藥局時，阿伯就已經在賣紙了，至今已有35年。如今他在同個地方竟看到一個弟弟在顧攤，忍不住驚呼：「終於有接班人了。」
貼文曝光後，也引來不少網友好奇，「我看那個阿伯賣紙好久了，真的很好奇他賣那個紙是用來幹嘛的」、「看起來像那個年代組頭簽牌用的紙」。也有知情人透露，「其實他們家主業是隔壁冬瓜茶，那個真的是便條紙，那邊很多阿樂賭徒拿來算牌用」、「那個賣紙的老闆已經過世了，他兒子在旁邊賣手機殼」。
還有同條夜市的攤商指出，「以前我家在夜市賣熱炒，我媽也會去買紙來寫客人的菜單，我沒記錯的話A5大小的是6本50塊。然後隔壁賣手機殻的是我同學啦，現在顧紙攤位的應該是他兒子」。甚至有人爆料當年阿伯靠賣紙起家，買了不少房地產。