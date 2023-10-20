先卸妝才能進站！廣州地鐵站「給乘客卸妝水」 奇葩規定眾竟力挺
一年一度的萬聖節即將在31日到來，按照傳統習俗，許多人盛裝打扮出門，參與各種慶祝活動。沒想到在大陸廣州地鐵漢溪長隆站，卻有大批扮裝民眾搭車被阻攔，為了避免驚嚇到其他乘客，站方要求必須先卸妝才能進站搭車，且還貼心地附上卸妝水、卸妝棉等工具，消息曝光後立即引起熱議，不少網友支持喊：「公共場合請不要帶給他人不舒服的感覺。」
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，萬聖節將至，許多民眾為了參加廣東長隆樂園萬聖節主題活動，特地扮裝出門，但卻在地鐵站遭站方阻攔。只見網路上流傳的影片中，許多人圍繞在地鐵站設置的卸妝台，正在使用站方提供的卸妝棉及卸妝水，卸除臉上的誇張妝容，其餘乘客則照常進站搭車。
站方表示，根據《廣州市城市軌道交通乘客守則》第十三條規定，乘客禁止出現赤腳、赤膊、衣冠不整或妝容、裝扮容易引起他人不適或造成恐慌的行為，恐怖裝扮或裝扮鬼怪等驚悚形象，容易引發其他乘客圍觀甚至恐慌，存在較大安全隱患的裝扮禁止進站。
地鐵工作人員則補充，站方會依據乘客妝容的程度還判斷，若是化在眼部、額頭等區域皆需卸妝，但若是能透過口罩遮蓋就不用卸妝，只要全程配戴口罩，到活動現場再取下即可。
消息曝光後，立刻引起網路熱議，也瞬間衝上微博熱搜，不少人支持站方的作法，「完全可以理解，你自己怎麼折騰自己是你的權利，我不管。但是在公共場合，請不要帶給他人不舒服的感覺，不要給無關人員添麻煩」、「卸妝了再出來才能進地鐵，長隆公告明確有寫」。