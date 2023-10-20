開箱雙名廚「玩火」主題餐宴　客座主廚親揭牛排外圈如肉乾原因

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像是首道菜式，由Chef Kin設計的「煙燻鮑魚沙拉」，以鮑魚肝製成味噌醬來凸顯煙燻南非鮑魚的鮮度與層次，清新酸爽，十足開胃。而Chef Benjamin的「原木燒烤干貝」，發酵高麗菜上的干貝，以原木燒烤至5分熟，再淋上以義式臘腸、瑤柱、牛油製成的秘製XO醬，有點亞洲氣息，很是新鮮。
兩位主廚都擅長巧妙利用東南亞及中式特色香料穿針引線，再以醃漬、發酵、醬汁等不同形式畫龍點睛，堆疊層次，例如熱前菜「炒澳洲小牛胸腺」，Chef Kin利用龍眼木燒製的炭火大火快速翻炒小牛胸腺，鎖住鮮嫩甘甜，並搭襯自製馬薩拉咖哩，辛香味引出小牛胸腺好似鴨肝之氣味，但吃起來卻順口不膩。
還有「爐烤香料酥皮鱈魚」，由Chef Benjamin在鱈魚表面抹上一層以香草、帕瑪森起士、麵包粉、牛油製成的香料抹醬，再放入柴火爐中烹煮，使魚肉熟成且表面焦糖化，皮酥肉嫩，搭襯香檳醬、淺漬櫻桃番茄及水田芥豐富層次。
雙主菜重頭戲中，Chef Kin以鵪鶉做為主角，先以秘製香料醃製鵪鶉，再以龍眼木低溫慢烤，賦予迷人煙燻風味，與毛豆泥及阿根廷青醬一起品嘗，有種狂野奔放之感。
另一道主菜，Chef Benjamin端出「澳洲和牛法蘭克牛排」，將肉質緊實、滋味豐厚的和牛腹脅肉以炭火慢烤，但最特別的是，牛排的外圈卻有著如牛肉乾那樣一絲一絲的嚼感，但內層依舊保有柔嫩質地，Benjamin Cross親自解說，原來是經四次不斷燒烤再取出，才做出此等獨特、富有層次的牛排口感。再搭襯上法式牛油和紅酒醬汁，以及以薄切馬鈴薯和茴香製成的法式焗菜和香料奶油玉米，讓人驚喜又飽足。
最後還有兩道甜點，套餐中並還有由曾獲Diageo World Class世界頂尖調酒大賽新加坡冠軍的首席調酒師Zachary Connor De Git聯手WILDWOOD調酒團隊精心設計的4款特色餐搭調飲，《WILDWOOD X MASON玩火盛典》僅有今明兩天場次。
另外，台北萬豪酒店Garden Kitchen則是將於10月22日至11月30日限期推出「泰靚‧私廚狂饗」泰國美食饗宴，邀請被泰國時尚雜誌譽為「值得關注的泰國頂尖女廚師」之一的泰國美女私廚Naree Boonyakiat登台客座，半自助午間饗宴含泰式經典主餐，每位1,580元+10%起。此外特別於10月25日至10月27日期間，獨家推出三場私廚客座晚宴，晚宴每桌35,000元+10%，每桌10位。
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