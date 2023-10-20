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開箱雙名廚「玩火」主題餐宴　客座主廚親揭牛排外圈如肉乾原因

▲WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳今、明日邀請同樣以原木燒烤料理聞名、位於峇里島的超高人氣當代澳式料理餐廳「MASON」來台客座，雙主廚共同展演燒烤主題餐宴。（圖／WILDWOOD提供）
▲WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳今、明日邀請同樣以原木燒烤料理聞名、位於峇里島的超高人氣當代澳式料理餐廳「MASON」來台客座，雙主廚共同展演燒烤主題餐宴。（圖／WILDWOOD提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北餐廳最近紛紛邀請國外知名主廚來台客座，WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳今(10)日與明(21)日就盛邀同樣以原木燒烤料理聞名、位於峇里島的超高人氣當代澳式料理餐廳「MASON」來台。由台灣米其林星級名廚KIN林明健攜手「MASON」集團行政主廚Benjamin Cross共同展演，並偕同曾獲Diageo World Class世界頂尖調酒大賽新加坡冠軍的首席調酒師Zachary Connor De Git，8道式饗宴搭配4款酒精/無酒精特調，每位5,880+10%元。

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作為峇里島最夯最火的餐廳之一，MASON堅持透過最原始純粹的醃漬、發酵技巧，以及煙燻、木炭燒烤方式，將食材本味全然釋放，展現獨特風貌。此次，MASON集團行政主廚Benjamin Cross將與米其林星級名廚KIN林明健一同「玩火」，以百變純熟燒烤技法，精準掌控料理溫度及時間，恰如其分地鎖住食材鮮味，並賦予獨特迷人煙燻風味。

▲台北WILDWOOD邀請MASON集團行政主廚Benjamin Cross來台客座，將與米其林星級名廚KIN林明健將攜手炫技。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北WILDWOOD邀請MASON集團行政主廚Benjamin Cross來台客座，與米其林星級名廚KIN林明健將攜手炫技。（圖／記者葉盛耀攝）
像是首道菜式，由Chef Kin設計的「煙燻鮑魚沙拉」，以鮑魚肝製成味噌醬來凸顯煙燻南非鮑魚的鮮度與層次，清新酸爽，十足開胃。而Chef Benjamin的「原木燒烤干貝」，發酵高麗菜上的干貝，以原木燒烤至5分熟，再淋上以義式臘腸、瑤柱、牛油製成的秘製XO醬，有點亞洲氣息，很是新鮮。

▲「原木燒烤干貝」的干貝以原木燒烤至5分熟，再淋上以義式臘腸、瑤柱、牛油製成的秘製XO醬。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「原木燒烤干貝」的干貝以原木燒烤至5分熟，再淋上以義式臘腸、瑤柱、牛油製成的秘製XO醬。（圖／記者葉盛耀攝）
兩位主廚都擅長巧妙利用東南亞及中式特色香料穿針引線，再以醃漬、發酵、醬汁等不同形式畫龍點睛，堆疊層次，例如熱前菜「炒澳洲小牛胸腺」，Chef Kin利用龍眼木燒製的炭火大火快速翻炒小牛胸腺，鎖住鮮嫩甘甜，並搭襯自製馬薩拉咖哩，辛香味引出小牛胸腺好似鴨肝之氣味，但吃起來卻順口不膩。

▲「炒澳洲小牛胸腺」是利用龍眼木燒製的炭火大火快速翻炒小牛胸腺，並搭襯自製馬薩拉咖哩，風味濃郁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「炒澳洲小牛胸腺」是利用龍眼木燒製的炭火大火快速翻炒小牛胸腺，並搭襯自製馬薩拉咖哩，風味濃郁。（圖／記者葉盛耀攝）
還有「爐烤香料酥皮鱈魚」，由Chef Benjamin在鱈魚表面抹上一層以香草、帕瑪森起士、麵包粉、牛油製成的香料抹醬，再放入柴火爐中烹煮，使魚肉熟成且表面焦糖化，皮酥肉嫩，搭襯香檳醬、淺漬櫻桃番茄及水田芥豐富層次。

▲「爐烤香料酥皮鱈魚」在鱈魚表面抹上香草、帕瑪森起士、麵包粉、牛油等，再放入柴火爐中烹煮，皮酥肉嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「爐烤香料酥皮鱈魚」在鱈魚表面抹上香草、帕瑪森起士、麵包粉、牛油等，再放入柴火爐中烹煮，皮酥肉嫩。（圖／記者葉盛耀攝）
雙主菜重頭戲中，Chef Kin以鵪鶉做為主角，先以秘製香料醃製鵪鶉，再以龍眼木低溫慢烤，賦予迷人煙燻風味，與毛豆泥及阿根廷青醬一起品嘗，有種狂野奔放之感。

▲鵪鶉先以秘製香料醃製，再以龍眼木低溫慢烤，賦予迷人煙燻風味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鵪鶉先以秘製香料醃製，再以龍眼木低溫慢烤，賦予迷人煙燻風味。（圖／記者葉盛耀攝）
另一道主菜，Chef Benjamin端出「澳洲和牛法蘭克牛排」，將肉質緊實、滋味豐厚的和牛腹脅肉以炭火慢烤，但最特別的是，牛排的外圈卻有著如牛肉乾那樣一絲一絲的嚼感，但內層依舊保有柔嫩質地，Benjamin Cross親自解說，原來是經四次不斷燒烤再取出，才做出此等獨特、富有層次的牛排口感。再搭襯上法式牛油和紅酒醬汁，以及以薄切馬鈴薯和茴香製成的法式焗菜和香料奶油玉米，讓人驚喜又飽足。

▲「澳洲和牛法蘭克牛排」選用和牛腹脅肉，以炭火慢烤，且經四次不斷燒烤再取出，牛排外圈帶點如牛肉乾那樣一絲一絲的嚼感，但內層卻依舊保有柔嫩質地。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「澳洲和牛法蘭克牛排」選用和牛腹脅肉，以炭火慢烤，且經四次不斷燒烤再取出，牛排外圈帶點如牛肉乾那樣一絲一絲的嚼感，但內層卻依舊保有柔嫩質地。（圖／記者葉盛耀攝）
最後還有兩道甜點，套餐中並還有由曾獲Diageo World Class世界頂尖調酒大賽新加坡冠軍的首席調酒師Zachary Connor De Git聯手WILDWOOD調酒團隊精心設計的4款特色餐搭調飲，《WILDWOOD X MASON玩火盛典》僅有今明兩天場次。

另外，台北萬豪酒店Garden Kitchen則是將於10月22日至11月30日限期推出「泰靚‧私廚狂饗」泰國美食饗宴，邀請被泰國時尚雜誌譽為「值得關注的泰國頂尖女廚師」之一的泰國美女私廚Naree Boonyakiat登台客座，半自助午間饗宴含泰式經典主餐，每位1,580元+10%起。此外特別於10月25日至10月27日期間，獨家推出三場私廚客座晚宴，晚宴每桌35,000元+10%，每桌10位。
 

▲台北萬豪酒店邀請被泰國時尚雜誌譽為「值得關注的泰國頂尖女廚師」之一的泰國美女私廚Naree Boonyakiat，首次登台客座。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪酒店邀請被泰國時尚雜誌譽為「值得關注的泰國頂尖女廚師」之一的泰國美女私廚Naree Boonyakiat，首次登台客座。（圖／台北萬豪提供）
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